"El hombre del tanque" fue parte del episodio borrado de Los Simpsons | Fuente: RPP

El servicio de streaming Disney+ se encuentra en medio de una polémica por temas de contenido retirado, tras iniciar operaciones en Hong Kong desde el pasado 16 de noviembre. De acuerdo con reportes, el sistema por suscripción ha retirado del catálogo de la mítica serie “The Simpsons” el episodio 12 de la temporada 16 por censura.

Según The Financial Times, Disney+ ha sido acusada de censura tras retirar el episodio que hace referencia directa a la masacre de la Plaza Tiananmen en 1989, un evento que aún no cuenta con una cifra oficial sobre el número de muertos y heridos tras las manifestaciones contra el gobierno de Deng Xiaoping ese año.

La decisión de retirar el episodio “Goo Goo Gai Pan” se habría tomado con la intención de satisfacer las condiciones que el gobierno chino impone para que la plataforma pueda iniciar operaciones en Hong Kong.

Los Simpsons censurados en China

El episodio salió al aire en 2005, y cuenta con la participación de Lucy Liu. Durante la emisión, se ven referencias a la tumba del líder del partido comunista chino Mao Tse Tung. Frente a su cuerpo, Homero menciona en tono de broma al “dulce angelito que mató a 50 millones de personas”.

En otro pasaje del capítulo, se muestra un cartel de la plaza Tiananmen en donde se menciona que “en 1989 no pasó nada”. Luego, se muestra a Selma con un bebé en brazos frente a un tanque del gobierno chino, parodiando la imagen al célebre “hombre del tanque”, uno de los símbolos más importantes de las protestas en China.

Un antecedente preocupante

Se ve que falta el episodio 12 en Hong Kong | Fuente: AFP

The Financial Times recoge la opinión de Kenny Ng, profesor asociado de la Academia de Cine en la Universidad Bautista de Hong Kong, quien señala que eso puede ser “un nuevo terreno para las negociaciones entre la libertad de expresión y la censura”.

En este caso, “lo mejor para ellos es no ofender al gobierno chino o no crear complicaciones. No hay una motivación real para añadir material ofensivo en un momento tan delicado. Esto tiene que ver con el interés comercial de la compañía”, añadió Ng.