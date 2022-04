Disney Plus: ¿Cómo vincularlo con el asistente de Google? | Fuente: Unsplash

El asistente de Google no solo brinda el poder controlar mediante voz los diferentes dispositivos del hogar, como televisor, luces, etc. Sino que actualmente puede ayudar enviando contenido de plataformas como Disney+, Netflix, etc.

Esto se puede hacer a través del Chromecast, Android TV o pantalla inteligente como Nest Hub, o desde el propio móvil o tablet. Esta opción resulta muy útil para aquellos usuarios de la plataforma quienes quieren aprovechar la tecnología de los parlantes inteligentes.

Controlar Disney + utilizando el servicio de voz de Google

Para poder controlar mediante una voz la plataforma de Disney+ lo que se debe hacer es muy sencillo:

Vincular la cuenta del servicio de la plataforma con la del asistente de Google. Para vincularlas entre ambas se debe hacer lo siguiente:

Activar el Asistente de Google.

Pulsar el icono Explorar y darle click a la imagen de tu perfil.

Entrar a Ajustes y buscar la opción de Fotos y videos.

En la opción de Disney+ pulsar y vincular

pulsar y vincular En la ventana de información pulsar en Vincular cuenta.

Inicia sesión con tu cuenta de Disney+. Selecciona tu perfil y pulsa en Confirmar.

Una vez realizado estos pasos ya se encontrará vinculado Disney+ con el Asistente de Google. De esta forma se pueden utilizar sus comandos de voz para ver disfrutar de las series y películas favoritas.

Los distintos comandos de voz para Disney +

Una vez vinculada y puedas disfrutar tus películas favoritas, también se debe tener en consideración el cómo controlar Disney+ mediante la voz. Algunos de los comandos son:

"Ok Google, ver [serie/película/documental] en el [Chromecast]".

Ok Google, pausa"

"Ok Google, continuar"

"Ok Google, parar"

"Ok Google, siguiente capítulo"

