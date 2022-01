La app estará disponible para descargar en PC. | Fuente: Google

Google Play Games es la nueva propuesta que está trayendo Google a PC: nos permitirá jugar títulos de celulares en computadoras.

Este miércoles, la compañía lanzó su beta por primera vez en países seleccionados (Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong), permitiendo a los usuarios de Windows jugar juegos de celulares en sus computadoras, utilizando el ratón y el teclado propio de la plataforma.

¿Google Play Games?

Esta beta está llevando una app principal para Windows, desde donde los usuarios de PC podrán iniciar sesión con su cuenta de Google para sincronizar sus avances en una lista específica de juegos.

Los juegos seleccionados inicialmente son: 'Mobile Legends: Bang Bang', ‘State of Survival: The Zombie Apocalypse', 'Dragon Mania Legends', 'Asphalt 9: Legends', 'War Planet Online: Juego MMO', 'Cash Frenzy - Casino Slots', 'Township Summoners' War: Sky Arena', 'Cookie Run: OvenBreak', 'Rise of Empires: Hielo y Fuego', 'Magic Rush: Heroes', 'Last Shelter: Survival', 'Idle Heroes' y '¡Top War: Juego de Batalla'.

Pero la app también tiene sus propios requisitos mínimos para funciona en PC:

Windows 10 (v2004)

10 (v2004) Unidad de estado sólido (SSD)

GPU apta para videojuegos

CPU de 8 núcleos lógicos

8 GB de RAM

20 GB de espacio de almacenamiento disponible

Cuenta de administrador de Windows

La virtualización de hardware debe estar activada

Todos los avances que logremos en computadora o todos los puntos que paguemos/consigamos también se sincronizarán para la próxima vez que ingresemos desde nuestro celular.

Se espera que la app llegue a más países este 2022. Esperemos probarlo pronto en Latinoamérica.

