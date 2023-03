Copilot es el asistente basado en la IA GPT-4 para los programas de la suite Microsoft Office 365 como Word, PowerPoint, Excel y más. | Fuente: Microsoft

Microsoft sigue apostando fuerte por la inteligencia artificial y, sacándole provecho a la fuerte inversión que hizo en OpenAI, ha anunciado Microsoft 365 Copilot, un asistente impulsado por GPT-4 que ayudará a los usuarios en una amplia variedad de tareas como generar textos, convertir documentos de Word en presentaciones de PowerPoint rápidamente, entre otras.

Según lo que indicó la compañía a través de una publicación en su blog oficial, Copilot funciona de forma muy similar a la IA que Google anunció unos días atrás para sus servicios como Gmail y Google Docs. No obstante, en el caso de Microsoft, la tecnología se integrará en Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y otros software de la firma, sirviendo para distintas tareas en cada uno de estos.

Video de presentación de Microsoft 365 Copilot. | Fuente: Microsoft

Microsoft 365 adoptará GPT-4 a través de Copilot

Algunas de las funciones que Copilot puede realizar gracias a la implementación de la nueva versión de la IA de ChatGPT son bastante novedosas y, sobre todo, útiles para los usuarios. Por ejemplo, en PowerPoint se puede generar una presentación de diapositivas en base a un documento de Word. Para ello, el usuario solo debe presentar la solicitud a la IA y elegir el archivo. Por si fuera poco, el sistema incluso puede buscarlo para el usuario si se agrega el nombre de este documento en la solicitud.

Función de Copilot en PowerPoint. | Fuente: Microsoft

Por otra parte, en Word se puede pedir a Copilot que genere un texto en base a cualquier otro documento como, por ejemplo, en el de una presentación de PowerPoint y éste puede editarse o modificarse posteriormente. En Excel la IA puede analizar datos o crear tablas usando información que obtiene de otros archivos como un documento de Word mientras que en Teams, Copilot podrá crear resúmenes o transcribir reuniones.

Función de Copilot en Word. | Fuente: Microsoft

En el caso de Outlook, GPT-4 podrá resumir hilos de correos electrónicos o generar borradores con respuestas personalizadas. No obstante, Microsoft señala que la IA está lejos de ser perfecta y no siempre logra resultados precisos. “A veces Copilot acertará, otras se equivocará útilmente, dándote una idea que no es perfecta, pero que aun así te da una ventaja”, indica Jared Spataro, jefe de Office 365.

Función de Copilot en Outlook. | Fuente: Microsoft

Una prometedora propuesta para Microsoft 365

De momento, la integración de GPT-4 en Microsoft Office 365 a través del asistente Copilot solo está disponible en fase de pruebas para 20 clientes de la suite, una cifra sumamente limitada. No obstante, la compañía indica que las funciones comenzarán a expandirse a más personas en los próximos meses. Además, tal parece que la IA solo estará incluida en un plan adicional ya que la compañía asegura que “compartirá más sobre precios y detalles en los próximos meses”.

Es importante recordar que Microsoft también planea utilizar GPT-4 en el nuevo buscador Bing, el cual ya está disponible en todo el mundo. Con la integración de la IA, Bing se volverá más capaz “a medida que OpenAI realiza actualizaciones de GPT-4 y posteriores”, según Yusuf Mehdi, director de Búsqueda y Dispositivos de Microsoft.

