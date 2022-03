La guía para silenciar historias de Instagram | Fuente: Unplash

Instagram es la red social favorita entre los jóvenes, pues su formato versatil permite realizar varias funciones.



Una de las actualizaciones más destacadas es cuando Instagram sacó su formato de historias, que consiste en grabar pequeños videos o fotos con una fecha de caducidad de 24 horas.



El formato de historia se hizo popular gracias a que muchos influencers la utilizaban para mostrar pequeños detalles de su vida diaria, causando que los usuarios imitaran este comportamiento y se animaran a subir pedazos de su cotidianidad.

Acceder al apartado de historias es muy fácil, pues se encuentra en la parte superior de la pantalla al momento de iniciar la aplicación, Es ahí donde el usuario podrá ver las historias de las cuentas que estás siguiendo y deslizarlas si el contenido no es de su agrado.

Sin embargo, deslizar las historias a menudo cansa, es por eso que Instagram inventó una solución para dejar de ver las historias de un contacto determinado sin dejar de seguirlo.









¿Cómo silenciar historias en Instagram?

Se trata de la función silenciar o 'mute' si la aplicación se encuentra en inglés. Al ser activada, indica a Instagram que el usuario no quiere seguir viendo las historias, de manera temporal, de un contacto al que sigue.

Activarlo es sencillo y se puede hacer en menos de un minuto en sencillos pasos:

Ubicarse en la pantalla de inicio Deslizar el carrusel de historias que se encuentra en la parte superior Ubicar el contacto del que se quiere silenciar Presionar suavemente sobre la foto de perfil del contacto Presionar la opción 'Silenciar', la cual aparece en letras rojas.



Esta opción permite que el usuario ya no vea sus historias en la pantalla de inicio, pero eso no significa que no pueda verlas en otras partes de Instagram, pues se pueden visualizar desde el perfil.

