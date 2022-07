Instagram detendrá los cambios en el feed y las recomendaciones que buscaban acercarlo a la experiencia que TikTok ofrece. | Fuente: Pexels

Instagram da marcha atrás con varios de los cambios que planteaba para su plataforma ante la cantidad masiva de críticas negativas que recibió al darlas a conocer. La red social vio una férrea oposición a su nuevo feed a pantalla completa y al incremento de las recomendaciones de cuentas que un usuario no sigue dado que estos la hacen parecerse a su fiero rival TikTok.

A través de una entrevista concedida a Platformer, Adam Mosseri -CEO de Instagram- confirmó que los polémicos cambios se detendrán en respuesta a las masiva ola de críticas en su contra y a la campaña para regresar a la red social a la normalidad liderada por varios influencers de gran alcance como Kylie Jenner y Kim Kardashian, dos de las usuarias con más seguidores en la plataforma.

Imagen viral que cientos de influencers, incluyendo las Kardashians, compartieron para detener el cambio de Instagram que la hace parecerse a TikTok | Fuente: Instagram

Instagram se lo pensará mejor

Mosseri declaró que es necesario fallar de vez en cuando ya que, de lo contrario, "no estarían pensando ni actuando lo suficientemente grande o audaz".

Ante todas las críticas, el ejecutivo reconoció que las comprende y que es necesario que su equipo vuelva a pensar las funciones que quieren incorporar a la plataforma. No obstante, esto es más un tiempo de espera que una cancelación completa, un hiato suficiente para que la compañía idee una forma de incluir estos cambios sin enojar a los usuarios y los influencers.

Por ejemplo, el feed de pantalla completa ya lleva un buen tiempo en etapa de pruebas y la recepción no ha sido la que Instagram esperaba. “La gente está frustrada y los datos de uso no son buenos. Creo que allí debemos dar un gran paso atrás, reagruparnos y descubrir cómo queremos avanzar”, indicó Mosseri.

Por otra parte, los videos sí continuarán creciendo en Instagram con un especial énfasis en Reels -su propia versión de los videos cortos que TikTok ha vuelto tan populares- pese a que gran parte de las críticas van contra este apartado en específico. “Es solo un cambio de paradigma que hemos visto durante muchos, muchos años. Y eso es frustrante para las personas que se sienten mucho más cómodas creando o consumiendo fotos, y lo entiendo”, mencionó el CEO.

Mosseri señala que en los mensajes directos de Instagram se comparten más fotos y videos que en los Stories y que en los Stories se comparten más que en el feed; por lo que el impulso a Instagram Reels será lo que ayude a alimentar el reenvío de nuevo contenido a través de conversaciones en grupos o mediante chats privados.

El feed de pantalla completa es uno de los cambios más criticados por los usuarios de Instagram. | Fuente: Instagram

Instagram lidiará con las recomendaciones… de cierta forma

Tras la presentación del reporte de los ingresos generados por Meta durante el segundo trimestre de 2022, el mismo Mark Zuckerberg dejó en claro que las recomendaciones de contenido de usuarios que una cuenta no sigue es algo en lo que tanto Instagram como Facebook profundizarán durante lo que resta de este año y en 2023. El corporativo dijo que la cifra de este tipo de contenido es superior al 15% del que se muestra en el feed de Instagram actualmente, mencionando que esta cifra se duplicará el próximo año.

Tras anunciar la desaceleración de los cambios, Mosseri dijo que los usuarios verán menos recomendaciones en Instagram, pero no se irán por completo ya que la idea no es acabar con la función, sino mejorarla. “Cuando uno descubre algo en su feed que no seguía antes [...] deberías estar encantado de verlo. Y no creo que eso esté sucediendo lo suficiente en este momento. Así que creo que debemos dar un paso atrás, en términos del porcentaje de feed que son recomendaciones”, mencionó.

Las recomendaciones de contenido de usuarios que una cuenta no sigue son parte de los cambios que buscaban asemejar Instagram a TikTok. | Fuente: Instagram

