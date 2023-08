LinkedIn no es Tinder, pero el 91% de usuarias ha recibido mensajes inapropiados

LinkedIn ha ganado relevancia como una red para conectar entre profesionales, pero no faltan los usuarios que le dan un uso inapropiado.

Un estudio de Passport-photo.online revela que alrededor del 91% de 1000 usuarias de LinkedIn encuestadas ha recibido mensajes inapropiados o en busca de una cita en más de una ocasión.

En sus políticas, LinkedIn aclara que no es una plataforma de citas:

No hagas insinuaciones sexuales o de otro tipo no deseadas. No admitimos expresiones no deseadas de atracción o deseo, propuestas indecentes o de matrimonio, insinuaciones ni comentarios lascivos. LinkedIn es una plataforma de contactos profesionales, no de citas. No utilices LinkedIn para buscar contactos con intenciones románticas ni hacer comentarios de carácter sexual sobre la apariencia de alguien. No hagas insinuaciones no deseadas en mensajes, publicaciones o comentarios, ni envíes imágenes sexualmente explícitas a nadie en la plataforma.

Muchas mujeres se van o reducen su uso de LinkedIn

Las mujeres encuestadas indican que reciben mensajes insinuantes una vez al mes (30.23%), a diario o cada dos días (24.39%), semanalmente (20.8%) y algunas veces al año (17.01%).

Así se sienten las usuarias que reciben mensajes inapropiados en LinkedIn.Fuente: Passport-photo.online

Entre estos tipos de mensajes, los más comunes son las propuestas de encuentros sexuales o románticos (30.84%) y peticiones de información personal o íntima (30.23%). Preocupantemente, un 11.58% de los mensajes tienen contenido explícito no solicitado.

El tipo de mensajes inapropiados que recibieron las usuarias de LinkedIn.Fuente: Passport-photo.online

Las mujeres que son abordadas con mensajes inapropiados en LinkedIn actúan de diferentes formas. La mayoría responde al remitente y deja claro que el mensaje es inapropiado (43.44%), un 22.95% ignora o elimina el mensaje y un 17.21% procede a denunciar o bloquear al usuario.

Este tipo de conductas han hecho que un 74.18% de usuarias consultadas reduzcan su actividad en LinkedIn.