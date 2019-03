Mujer denunció que fue violada y TripAdvisor le recomendó dejar una reseña negativa

Más de 450 millones de personas visitan TripAdvisor cada mes. | Fuente: iStock | Fotógrafo: chameleonseye

El sitio de reseñas para viajeros, TripAdvisor, está en la mira luego de denuncias de mujeres víctimas de abuso sexual en establecimientos promovidos por la aplicación.



Dos mujeres denunciaron a The Guardian que TripAdvisor no cumple con su “deber con la seguridad del público” al no informar a los usuarios sobre este tipo de incidentes.

El medio británico expuso el caso de “K”, quien informó a TripAdvisor que fue violada por un guía turístico relacionado a un negocio promovido por la aplicación. Luego de contactar al hotel y hacer la denuncia a la policía, “K” esperaba advertir a otras turistas sobre este hecho.

Según el intercambio de correos observado por The Guardian, TripAdvisor le sugirió dejar una reseña negativa con los detalles de la violación.

TripAdvisor indicó a “K” que no retira de su sitio a negocios si uno de sus trabajadores es acusado de violación. Además, le compartió cinco enlaces donde cinco víctimas de asalto sexual o violación escribían en una reseña los detalles.

También se expuso el caso de Christine, una mujer canadiense de 44 años que denuncia que fue violada en un hotel en el Caribe durante unas vacaciones con su familia.

Siguió la recomendación de Tripadvisor y dejó una reseña detallando la violación, pero esta quedó enterrada por otras reseñas.

TripAdvisor se comunicó con The Guardian y aseguró que su sistema de notificaciones alerta a los viajeros sobre potenciales peligros en un establecimiento.