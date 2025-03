Spotify bloquea definitivamente las APK piratas: usuarios no pueden acceder a sus cuentas premium “gratuitas”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Spotify ha decidido tomar cartas en el asunto contra la piratería digital. Desde este lunes, diversos usuarios han reportado que las aplicaciones modificadas (APK) que permitían acceder a las funciones de Spotify Premium sin pagar han dejado de funcionar completamente.

El bloqueo parece ser masivo y sistemático, según los reportes que inundan las redes sociales. Usuarios en la plataforma X (anteriormente Twitter) han manifestado su descontento al no poder acceder a sus cuentas a través de estas versiones no oficiales. "Me he descargado 5 versiones diferentes, y ninguna ha funcionado, es el final de la vida tal y como la conocimos", lamentaba un usuario en X.

La plataforma Downdetector, especializada en monitorear caídas de servicios digitales, comenzó a registrar un incremento significativo de reportes de problemas con Spotify. Aunque algunos usuarios de la aplicación oficial también han experimentado dificultades, los expertos sugieren que estas incidencias podrían estar relacionadas con los esfuerzos de la compañía por reforzar la seguridad contra versiones piratas.

Las APK modificadas, que han circulado ampliamente en internet durante años, ofrecían las ventajas del servicio premium de Spotify, como reproducción sin anuncios, descarga de canciones y selección libre de temas, sin necesidad de pagar la suscripción mensual.

El movimiento de Spotify se produce en un contexto donde las plataformas de streaming están intensificando sus medidas contra prácticas que afectan sus ingresos. Recientemente, se filtró que la compañía podría estar trabajando en una suscripción "super premium" con un costo más elevado y audio de alta calidad, lo que sugiere una estrategia para diversificar sus fuentes de ingresos.

Hasta el momento, Spotify no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el bloqueo de estas aplicaciones modificadas. Sin embargo, en sus términos de servicio, la plataforma especifica claramente que el uso de versiones no autorizadas puede resultar en la suspensión o cancelación definitiva de las cuentas involucradas.

Los usuarios afectados tendrán que decidir entre volver a la versión gratuita oficial con sus limitaciones, como la reproducción aleatoria y los anuncios, o finalmente suscribirse a alguno de los planes de pago que ofrece la plataforma.