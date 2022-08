Si nunca has probado el plan Premium de Spotify, podrás hacerlo por tres meses gratis gracias a esta oferta de la app. | Fuente: Unsplash

Spotify ha lanzado una nueva oferta de lujo para todos aquellos usuarios que aún no se animan a probar su plan de pago y es que podrán mejorar sus cuentas a Premium gratis por un tiempo limitado. De este modo, los interesados podrán disfrutar de todo el contenido del servicio de streaming de música sin anuncios y sin ningún costo adicional por tres meses.

La plataforma ya cuenta con más de 422 millones de usuarios activos en todo el mundo, según su reporte del primer trimestre de 2022, pero unos 236 millones forman parte del plan gratuito. Por ello, esta nueva oferta busca ganar más usuarios para el plan Premium dejando que las personas prueben sus bondades durante tres meses, tiempo suficiente para decidir si quieren formar parte de este.

Se trata del regreso de una de las ofertas más atrevidas de Spotify, tal como ya hizo durante la cuarentena del COVID-19, dado que no muchas compañías están dispuestas a brindar acceso gratuito a sus servicios de pago y, sobre todo, por tan largo tiempo. No obstante, es importante tener en consideración algunos factores antes de poder reclamarlo que a continuación te explicaremos.

Página en la que podrás reclamar la nueva oferta de Spotify Premium. | Fuente: Spotify

Spotify Básico vs. Spotify Premium

En primer lugar, la diferencia más evidente entre ambos planes es que la versión gratuita tiene una cantidad considerable de anuncios tras reproducir un número de canciones, mientras que la Premium no tiene ninguno. Además, el plan de pago permite descargar la música para escucharla sin conexión a Internet, saltar las canciones cuantas veces queramos y también elegir la canción que queramos sin tener que rogar al cielo que nos toque durante la reproducción aleatoria.

Ahora bien, si queremos aplicar a esta nueva oferta de Spotify, necesitaremos una cuenta que jamás haya probado el plan Premium de la aplicación. Además, solo está disponible para la cuenta individual, por lo que no podremos compartir nuestro usuario con otros sin antes pasar por caja. No obstante, no supone un gran problema ya que puedes aplicar a la oferta con cada una de tus cuentas de ser necesario.

Solo deberás elegir un método de pago para empezar a disfrutar de Spotify Premium gratis por 3 meses (no te cobrará, tranquilo) | Fuente: Spotify

¿Cómo obtener Spotify Premium gratis por 3 meses?

Para poder reclamar esta oferta, debes dirigirte a la página de la promoción en la web oficial de Spotify a la que puedes acceder fácilmente mediante el siguiente enlace. Aquí, selecciona el botón de “3 meses gratis”.

Si cumples con los requisitos, te aparecerá una pantalla donde podrás elegir tu método de pago. Escoge entre una tarjeta de débito o crédito o una cuenta PayPal, llena las casillas y procede. No te preocupes por el cobro ya que, como bien dijimos, la oferta es gratuita así que no quitará nada de tu cuenta bancaria.

Tras esto, completa las casillas sobre tu método de pago como son el nombre que figura en tu cuenta bancaria y tu documento de identidad para finalizar. Una vez termines, ya tendrás el plan Premium en tu cuenta. Recuerda que esta promoción solo es válida hasta el 11 de septiembre de 2022, así que si deseas probar Spotify Premium por tres meses sin costo alguno, trata de hacerlo lo antes posible.

Recuerda que la oferta de Spotify Premium gratis por 3 meses solo está disponible hasta el 11 de septiembre de 2022. | Fuente: Spotify

