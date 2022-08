Las decepcionantes ganancias de Tinder provocaron que Match Group, su empresa matriz, desista con los planes de crear un metaverso de citas. | Fuente: Unsplash

Match Group, empresa matriz de Tinder, ha anunciado un retroceso en sus planes por crear un metaverso para citas basado en el sistema de su app. La empresa estaría dando marcha atrás con sus ambiciones por sumarse a esta tendencia tecnológica y de crear la moneda digital oficial de la aplicación Tinder Coins debido a las decepcionantes ganancias generadas durante el segundo trimestre de 2022.

Además de esto, Renate Nyborg, CEO de Tinder que se convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición el pasado septiembre de 2021, abandonará el cargo tal como anunció el CEO de Match Group, Bernard Kim. Este último fue nombrado en esta posición hace tan solo dos meses.

Anteriormente, Nyborg expuso los ambiciosos planes de su directiva y la compañía para desarrollar un metaverso de Tinder, también llamado “Tinderverso” provisionalmente. El año pasado, la firma anunció la compra de Hyperconnect, empresa que se centra en tecnología de video, inteligencia artificial y realidad aumentada.

La retirada de Tinder por un desalentador pronóstico

Nyborg mencionó que la experiencia “Single Town” de Hyperconnect, la cual se basa en el uso de avatares virtuales, sería el medio con el que los usuarios de Tinder podrían conocerse e interactuar en un espacio digital algún día, como reportó TechCrunch. No obstante, Kim habría dado instrucciones a la compañía para que los esfuerzos se reduzcan.

“Dada la incertidumbre sobre los contornos definitivos del metaverso y lo que funcionará o no, así como el entorno operativo más desafiante, he dado instrucciones al equipo de Hyperconnect para que itere pero no invierta mucho en el metaverso en este momento. Seguiremos evaluando este espacio cuidadosamente, y consideraremos seguir adelante en el momento apropiado cuando tengamos más claridad sobre la oportunidad general y sintamos que tenemos un servicio que está bien posicionado para tener éxito”, dijo el ejecutivo.

Según Match Group, la compra de Hyperconnect provocó una pérdida operativa de US$10 millones en el segundo trimestre de 2022 mientras que en el mismo periodo reportó unos ingresos operativos de US$210 millones.

Tinder Coins también sufren un tropiezo en sus planes

Por su parte, Tinder Coins -la moneda digital dentro de la app que esperaba ser la respuesta para que más usuarios gasten dinero en ella- ya había sido lanzada a modo de prueba en ciertos mercados alrededor del mundo, pero la compañía estaría reevaluando su situación ante la tibia respuesta de los usuarios.

“Después de ver resultados mixtos de las pruebas de Tinder Coins, hemos decidido dar un paso atrás y reexaminar esa iniciativa para que pueda contribuir más eficazmente a los ingresos de Tinder”, dijo Kim, quien tenía la idea de desplegar las monedas digitales de forma general durante el tercer trimestre de 2022.

Pese a que los ingresos en general de la compañía aumentaron, CNBC mencionó que los beneficios de Match Group no fueron los suficientes como para colmar las expectativas de los analistas para el segundo trimestre de 2022. Se estimaron unos US$804 millones pero terminaron siendo unos US$795 millones. Además, la previsión para el tercer trimestre del año es desalentadora ya que augura poco o ningún crecimiento de los beneficios. Tras la publicación del informe, las acciones de Match Group cayeron un 22% en las operaciones ampliadas.

