¿Cómo utilizar la app Uber sin contar con un teléfono móvil? | Fuente: Unsplash

¿A veces tratas de pedir un viaje por Uber pero lamentablemente no cuentas con la aplicación, o quizá no tienes el espacio para poder descargarla? Pues ahora eso no seguirá siendo un inconveniente ya que existe una forma de llegar al destino elegido sin necesidad de poder ingresar a la aplicación.

¿Cómo utilizar Uber sin un teléfono móvil?

Lo que se debe hacer es activar los datos móviles e ingresar a la web oficial de la aplicación, uber.com Crear una cuenta para poder registrar datos de contacto y el método de pago con de preferencia (Paypal o una tarjeta de crédito). Colocar el número de teléfono de contacto. Buscar la ubicación donde te encuentras y a la cual quieres viajar. Seleccionar el viaje, visualizar los precios y confirmar el viaje.

Es fácil solicitar un viaje Uber sin la aplicación, los usuarios prefieren este método alternativo ya que es tan rápido y eficiente como la aplicación. Se requiere una cantidad mínima de datos para solicitar un viaje Uber en línea, por lo que siempre se debería poder encontrar un viaje si tiene acceso a Internet.

Solicitar un recibo del viaje

Después de completar un viaje, llegará por correo electrónico con los datos del mismo. También se puede iniciar sesión en riders.uber.com para descargar un recibo del viaje.

Esta forma de viaje es bastante útil y cómoda, sobre todo si no se tiene almacenamiento para el uso de la aplicación, el teléfono no es compatible con ella o si no se es usuario frecuente de uber y se quiere probar el servicio antes. La app de taxis es totalmente segura y se puede viajar sin complicaciones la mayoría de las veces.

