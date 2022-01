WeChat responde al gobierno de Australia | Fuente: WeChat

El gigante tecnológico chino Tencent, propietario de la red social WeChat, negó este lunes que la cuenta del primer ministro australiano Scott Morrison haya sido hackeada. La desaparición de la cuenta en WeChat causó polémica en Australia, con acusaciones de que el gobierno chino era el responsable.

"Según la información de la que disponemos, parece que se trata de una disputa sobre la propiedad de la cuenta: la cuenta en cuestión fue registrada originalmente por un individuo de la República Popular China y posteriormente fue transferida a su actual operador, una empresa de servicios tecnológicos", dijo un portavoz de Tencent.

La cuenta de Morrison en WeChat, activada en febrero de 2019, parece haber sido reemplazada por una titulada "Australian Chinese new life." El nombre fue registrado por Fuzhou 985 Technology Co, Ltd. el 28 de octubre de 2021. Sin embargo, la cuenta tiene publicaciones que datan del 1 de febrero de 2019, incluyendo la primera de Morrison, que decía: "Estoy muy contento de abrir mi cuenta oficial de WeChat".

Aunque Morrison no hizo ningún comentario, un senador de su gobernante Partido Liberal (centroderecha) acusó a Pekín de estar detrás del cambio. "Lo que el gobierno chino ha hecho al cerrar la cuenta del primer ministro es efectivamente una interferencia extranjera en nuestra democracia", dijo James Paterson a la radio 2GB el lunes.

Paterson pidió a los políticos australianos que boicotearan WeChat en respuesta. En diciembre de 2020, WeChat eliminó un post de Morrison que criticaba al portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian.

Con información de AFP