Meta reporta grandes pérdidas en sus laboratorios de realidad virtual y realidad aumentada. | Fuente: NiusGeek

Facebook cambió oficialmente su nombre a Meta en 2021 para demostrar su énfasis en lo que considera el futuro de las interacciones sociales: el metaverso.

Esto, sumado a cambios en el panorama de su negocio publicitario, han provocado que Meta muestre malos resultados en su más reciente reporte financiero.

La compañía (dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram) estima sus ingresos para el primer trimestre de 2022 serán entre US$ 27 mil millones y US$ 29 mil millones, menos que los US$ 30.15 mil millones previstos por los analistas.

Las acciones de Meta cayeron tras la publicación del reporte financiero del cuarto trimestre de 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRIS DELMAS

¿Por qué un panorama relativamente negativo ante el gigante de las redes sociales?

Pérdidas en el metaverso

Meta considera a la realidad virtual (VR) como la puerta de entrada al metaverso, pero esta división de la compañía le genera grandes pérdidas.

Reality Labs, encargados de la realidad aumentada y realidad virtual en Meta, han perdido US$ 10.2 mil millones en 2021, una pérdida preocupante, cuando ya en 2020 le costaba a la compañía US$ 6.6 mil millones en pérdidas.

Apple cambia el juego de la publicidad

Meta tiene muchas plataformas, pero es principalmente una compañía de publicidad si nos basamos en sus ingresos.

Durante el cuarto trimestre, Facebook logró ingresos por US$ 32.639 mil millones en publicidad.

Pero los cambios que Apple está impulsando, respecto a que los usuarios elijan no recibir publicidad en apps, podría ser un problema a futuro para este negocio.

Como reportó Reuters, las acciones de Meta Platforms (FB.O) cayeron 18% este miércoles ante la presentación de los resultados financieros de la compañía.