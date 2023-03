Mediante su firma Oculus Publishing, Meta publicará una enorme batería de videojuegos de realidad virtual para su visor Quest. | Fuente: Meta Quest

Meta sigue tratando de impulsar a Quest, su visor de realidad virtual, con nuevos videojuegos inmersivos para sus usuarios. Pese a que la división dedicada a esta tecnología dentro de la matriz de Facebook cambió su nombre, aún conservará su anterior marca en Oculus Publishing, equipo dentro de la compañía que se dedicará a publicar los más de 150 videojuegos que se están desarrollando para este hardware.

Tal como reveló en el marco del GDC 2023, Meta señaló que está interesada en trabajar con los desarrolladores para crear nuevas y mejores experiencias de realidad virtual para Quest. Una década después de que Oculus Content Team fuese establecido, la empresa seguirá colaborando para impulsar el desarrollo de estos videojuegos bajo este nuevo nombre para llevar al mercado dichos títulos.

Meta seguirá financiando experiencias de realidad virtual

Según lo que señala la propia Meta, gracias a Oculus Publishing se publicarán videojuegos como Bonelab, The Walking Dead Saints and Sinners, Among Us VR y Blade & Sorcery: Nomad ya que estos recibieron financiamiento para su desarrollo. Además, la publicación en el blog oficial de la compañía destaca que se han estado aportando fondos a más de 300 títulos de realidad virtual y que actualmente hay otros 150 juegos activos en desarrollo para esta tecnología.

La matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y, por supuesto, Quest reveló que hay más de 500 videojuegos disponibles en la tienda digital de la plataforma llamada Quest Store. Meta también compartió algunas cifras de venta: “se han gastado más de 1.500 millones de dólares en juegos y aplicaciones, y 40 títulos han recaudado más de 10 millones de dólares en ingresos. Además, el número de títulos que superan los 20 millones de dólares se ha duplicado año tras año”.

Meta tiene grandes expectativas con Oculus Studios

En los últimos años, Meta estuvo adquiriendo varios estudios desarrolladores de videojuegos de realidad virtual para reforzar su propuesta en este mercado. Entre estas compañías, se encuentran Beat Games (Beat Saber), Sanzaru Games (Asgard’s Wrath), Downpour Interactive (Onward), Ready at Dawn (Lone Echo), Dentro (Sobrenatural), BigBox VR (Population: One), TwistedPixel (Wilson’s Heart y Patch of the Warrior), Camouflaj (Republique y Iron Man VR) y Armature (Resident Evil 4 VR).

Gracias a la plétora de estudios que tiene en su haber, Oculus Studios -división de Meta dedicada al desarrollo de la tecnología de realidad virtual- mantiene la oportunidad de seguir creando experiencias de alta calidad para esta generación, sobre todo considerando los planes que tiene la compañía con Meta Quest y las futuras versiones de su visor de RV como el Proyecto Stinson, lo que vendría a ser la tercera iteración de este hardware.

