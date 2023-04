Madelyn Machado recibía un sueldo de US$285 mil al año para reclutar a trabajadores para Meta, pero nunca ejerció dicha función. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: BASTIAN RICCARDI

Meta, la compañía matriz de Facebook, habría pagado un salario de US$285 mil a Madelyn Machado para mantenerla en la empresa pese a que durante su paso durante ésta no ejerció las funciones para las que fue contratada. La ex reclutadora de la compañía reveló que la firma tecnológica la contrató como parte de una estrategia para que sus competidores no la recluten y que también aplica a otros puestos de trabajo.

Tal como explicó a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Machado comenzó a trabajar en Meta en otoño de 2021 y acordó un sueldo de 285 mil dólares al año, cifra exorbitante para el cargo. Según lo que menciona, la empresa le dejó en claro que no esperaba que tanto ella como otros reclutadores contrataran a nuevos empleados durante sus primeros 6 meses o incluso durante su primer año de trabajo.

Un jugoso sueldo por no ejercer tu función

Aunque parezca impresionante, Machado destacó que algunos otros compañeros que también se encontraban ejerciendo este rol dentro de Meta aseguraron llevar años sin haber reclutado a una sola persona. Es decir, pese no realizar las funciones para las que fueron contratados, los reclutadores de la firma tecnológica cobraban un cuantioso sueldo mes a mes sin falta. “Las cartas estaban echadas, así que salí de allí”, dijo la ex empleada de Meta.

Machado aclaró que, debido a que no ejercía sus funciones durante sus horas laborales, utilizó todo el tiempo que pasó en Meta para continuar aprendiendo y para seguir preparándose profesionalmente como solo se puede hacer en una empresa “Big Tech”. “Tienen un increíble sistema de incorporación y formación, el mejor que he visto en cualquier compañía”, dijo la mujer.

Meta no es la única firma tecnológica con estas prácticas

Pese a que pueda parecer que el hecho de contratar a una persona para no ejercer sus funciones es solo una cuestión de Meta, lo cierto es que nada está más lejos de la realidad. Los expertos en los movimientos de las “Big Tech” señalan que estas empresas suelen reclutar trabajadores destinados a no hacer nada para evitar que sus rivales los sumen a sus filas.

Con esta estrategia, las compañías acumulan la mayor cantidad de talento posible para bloquearlos y que no puedan desempeñarse con sus competidores. “Contratan a todo el mundo, lo necesiten o no, solo para tener una reserva de talento. Pueden permitírselo”, dijo Val Katayev, emprendedor tecnológico, al Wall Street Journal.

Por otra parte, Vijay Govindarajan -profesor en la Escuela de Negocios Tuck de Dartmouth- menciona que estas firmas "contrataban antes de que hiciese falta" ya que, de este modo, las “Big Tech” solo tenían que invertir algunos millones de dólares al año en contar con nuevos talentos, manteniéndolos en reserva en caso de ser necesarios. De hecho, incluso si nunca llegasen a necesitarlos, podrían bloquear su migración a las filas de sus rivales.

No obstante, con la mala situación económica que atraviesan gigantes como Amazon, Microsoft y la ya mencionada Meta, cada vez son menos las “Big Tech” que pueden darse el lujo de mantener tantos “puestos fantasmas” y es por ello que han despedido a miles de trabajadores en los últimos meses.

