Facebook registra nueva caída a nivel global | Fuente: RPP

La red social Facebook vuelve a caer. En menos de un mes, el acceso al muro y los servicios alternos colapsan en diferentes partes del mundo, de acuerdo con Down Detector. Los usuarios reportan apagón total (46%), acceso (36%) y nulo acceso a fotos (16%).

Este es el mapa del sistema DownDetector con los puntos problemáticos. Ya Facebook había caído en la víspera registrando los mismos problemas.

Así luce la caída de Facebook en estos momentos | Fuente: RPP

Actualización. El servicio se está normalizando paulatinamente. De momento, no tenemos un comunicado oficial de la red social, pero estas interrupciones se presentan con más frecuencia, y casi todos los productos administrados por Facebook Inc han presentado fallas. Instagram y WhatsApp han caído de manera frecuente en esta primera parte del año, y no hay una explicación oficial para responder esta inquietud.