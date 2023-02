Concepto del Reality Pro de Apple generado por computadora. | Fuente: Antonio de Rossa

Apple lleva trabajando un largo tiempo en un visor de realidad aumentada que, según lo que han indicado insiders de la industria anteriormente, supondrá un nuevo hito en la historia de esta tecnología. Si bien la compañía no lo ha revelado oficialmente aún, reportes de respetadas fuentes han señalado que este proyecto es un hecho y que solo es cuestión de tiempo para que la compañía lo presente al mundo. No obstante, tal parece que la fecha de presentación de este dispositivo ha vuelto a alejarse.

Según lo que detalla Mark Gurman en Bloomberg, el visor de RA de Apple al cual se le conoce con el nombre provisional de Reality Pro ha sido retrasado una vez más. Si bien diversos reportes apuntaban a que el equipo finalmente sería mostrado entre marzo y abril de este año, el insider señala que ahora se revelará en junio aprovechando la participación de los de Cupertino en la WorldWide Developers Conference 2023 (WWDC 2023).

El Reality Pro de Apple llegaría aparecería en la WWDC 2023

La supuesta fecha de presentación del Reality Pro ha pasado por una plétora de modificaciones en los últimos años. A inicios de 2022, varios portales de tecnología reportaron que se mostraría en la WWDC 2022. No obstante, cuando este evento se llevó a cabo y el dispositivo no apareció, noviembre parecía ser la ventana de lanzamiento ideal. El tiempo seguía avanzando sin ninguna novedad y, a finales del año pasado, se sugirió a enero de 2023 como la ventana final. Nuevamente, sin resultado alguno.

Tal parece que la fecha mencionada por Gurman sería la definitiva aunque, al no tratarse de una fuente oficial, no podemos estar totalmente seguros de esto. El tan esperado “One more thing” que de paso al Reality Pro de Apple podría ocurrir en la WWDC 2023, sobre todo ahora que las Apple Glasses fueron pospuestas indefinidamente.

El dispositivo de Apple que cambiará el paradigma de la RA

La expectativa por el visor de realidad aumentada de Apple es enorme ya que supondría la incursión de la compañía tecnológica en una nueva categoría de producto, algo que no ocurre desde que presentó el Apple Watch en 2015 y los primeros AirPods en 2016. Si bien evidentemente no será pionera en este campo, la firma dirigida por Tim Cook podría convertirse en el agente que necesita para despegar de su nicho y ser comercialmente viable.

Según lo mencionado por los reportes, la primera versión de los Reality Pro estarán enfocados a que los desarrolladores preparen aplicaciones de cara a su lanzamiento. Por ello mismo, es más que probable que el precio de su primera edición no esté dirigido para ser un gran éxito de ventas, sino una herramienta de transición para apoyar el desarrollo de la tecnología de realidad aumentada y virtual hasta que esté apto para el mercado.

Por el momento, el reporte más reciente afirma que el Reality Pro de Apple se mostrará oficialmente en la WWDC 2023 en junio de este año.

