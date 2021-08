La marca Nura ha llamado la atención por esta propuesta. | Fuente: Nura

La introducción de cada vez más modelos de suscripción nos ha llevado a niveles que a veces preocupan. ¿Te imaginas que tus audífonos dejen de funcionar si no pagas tu mensualidad? Ya es posible.

La marca australiana Nura está detrás de este programa llamado NURANOW, disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Los miembros de NURANOW obtendrán:

Uso ilimitado de los audífonos (mientras paguen su suscripción).

Cambio de audífonos a los 24 meses por unos nuevos.

Garantía.

Beneficios y regalos mensuales.

Desactivados remotamente

Los planes de NURANOW arrancan desde un pago inicial de US$ 19 y US$ 5 mensuales (US$ 60 anuales) con los Nura Buds.

Estos son los Nura Buds. | Fuente: Nura

Si los usuarios deciden salirse del plan, deberán devolver los audífonos para dejar de pagar la mensualidad. Si se retrasan en sus pagos, los audífonos dejarán de funcionar.

Como diría 'El Puma' Rodríguez: "¿Dueño de qué? Dueño de nada".