Durante la pandemia, el hábito de tomar apuntes de una videoconferencia pasó del papel a la pantalla, añadiendo capturas y detalles en un documento que casi nunca revisamos por esa falsa sensación de “tenerlo ahí”. Sin embargo, la clave de un buen sistema de apuntes no es la velocidad, sino la administración de estos datos. NIUSGEEK tiene a prueba un “cuaderno inteligente” de Rocketbook.

Rocketbook: Tapa blanda y pocas hojas

Estamos ante un cuaderno anillado de 16 hojas de formato “Carta” ordenadas por tipo de arreglo: ocho rayadas, cuatro cuadriculadas, tres en blanco y una pentagramada. La cualidad destacada de este cuaderno es el material de las hojas y el sistema de borrado rápido, del que ya hablaremos. En este caso, el kit se complementa con un paño limpiador y un lapicero Pilot FriXion.

Cada página integra una serie de distintivos a pie de página, con distintos dibujos que representan un destino distinto. Además, cada una de las páginas cuenta con su propio código QR para el escaneo de contenido.

Rocketbook: Uso de la app

Para definir al sistema, podemos señalar que es un cuaderno que escanea de manera inteligente el contenido de sus hojas. En este caso, la app nos permite obtener una captura de manera automática de todo el contenido de las hojas, mediante el uso del QR en la esquina. Además, tenemos opción de convertir al texto en editable usando OCR.

El uso de este cuaderno se complementa con sistemas de nube que podemos definir manualmente. Podemos usar servicios de sincronización como Google Drive o OneDrive, junto con apps y servicios de correo para la visualización de documentos a simple vista o el almacenamiento de datos.

Rocketbook: ¿Para qué sirven los símbolos al pie de página?

Aquí es donde viene la magia del Rocketbook. Cada símbolo representa un destino automatizado que podemos usar para guardar nuestras notas. Podemos personalizar carpetas en servicios de nube para que, al marcar esa imagen, la captura de pantalla entienda que es ahí en donde debe guardar la imagen.

Por ejemplo, para tu clase de ciencias escoges la manzana. Puedes marcar la manzana al pie de página con los apuntes para que el escaneo aparezca en Google Drive/Clases/Ciencia/Segundo trimestre de manera automática, y que transcriba el texto a OCR. Así de eficiente es. De repente otro símbolo es para tus partituras o dibujos, y los envías a Evernote o OneNote. Así, los escaneos se van de manera automática a cada destino.

Cada dibujo es un destino configurable, y puedes añadir recordatorios en la contratapa del cuaderno para que no olvides cada indicación.

Rocketbook: el borrado más sencillo

Ya te había contado que podemos borrar el contenido para escribir cuando queramos en páginas usadas. En este caso, podemos hacerlo con el paño de microfibra y rociando un poco de agua sobre las hojas. Sí, como al rociarte alcohol en las manos, puedes echar algo de agua a la página y pasar el paño. Ya tienes hojas nuevas.

Rocketbook: lo que no me gusta

Pues la tapa blanda no me ayuda mucho a preservar el cuaderno, y apostaría por un cuaderno de tapa dura. Si bien puedo tomar apuntes sin problemas y subirlos, necesitaré conexión en cada escaneo para guardar mis clases. Además, otros sistemas ya permiten hacerlo, como OneNote por ejemplo, y desde nuestro smartphone sin tener que anotar nada en una hoja, sino en la misma pantalla. Por último, la falta de una agenda de, al menos, dos semanas hace que no sea un documento permanente en mi revisión diaria.

Rocketbook: ¿Vale la pena?

Si esto hubiese llegado a mi vida cuando era estudiante, hubiese valorado los cinco años de universidad sin levar cuadernos de cinco cursos pesados. Con esto, simplifico no solo el traslado de mis clases, sino que puedo compartir mis apuntes de manera ordenada con amigos o equipos de trabajo. Con un sistema de este tipo, podemos hacer más cosas en menos espacio, aunque eso dependa de un servicio a nube que no se caiga. Como early adopter, iría por él solo para cuidar mi espalda.

