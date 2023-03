El camino fácil para sonar bien: NIUSGEEK pone a prueba los DJI Mic

NIUSGEEK tiene a prueba los DJI MIC, la respuesta de la marca a los RODE | Fuente: RPP

En un mundo plagado de historias en video, el audio sigue siendo el diferenciador entre lo que dejas de ver y lo que captura tu atención. DJI es una marca que se enfoca mucho en video, pero su primer producto de audio es, sin duda, una apuesta fuerte frente a RODE y sus Wireless GO, sistema que uso actualmente. NIUSGEEK tiene prueba los DJI Mic y te cuenta si vale la pena pagar por ellos.

Así luce la caja de los DJI MIC | Fuente: RPP

DJI MIC: Especificaciones técnicas

DJI DJI MIC DIMENSIONES TX: 47.32×30.43×20.01 mm | 30g RX: 47.44×32.21×17.35 mm | 24.9g CASE: 103.06×61.87×41.50 mm | 162.2 g MICRÓFONOS Omnidirectional | 114dB SPL | -17 dB (THD < 0.1%) Low Cut CONETIVIDAD Android, iOS, Windows, Mac, iPadOS, hot shoe para cámara de video. RANGO Frecuencia de operación a 2,4GHz - 2400-2483.5 MHz - AUTONOMÍA TX: 320 mAh | Carga en 70 minutos | opera por 5.5 horas RX: 320 mAh | Carga en 70 minutos | opera por 5 horas CASE: 2600 mAh | 10W | Carga en 2h 40m | Puerto USB-C

Tenemos: bolsa de transporte, manuales, case cargador con pines, cable USB, cable de audio, los dos TX, el RX y dos protectores de micrófono | Fuente: RPP

DJI MIC: todo lo que tienes que saber

Hay que poner un punto de referencia. En este caso, los RODE Wireless GO II son, sin duda, la competencia directa de estos equipos. Yo uso un juego de GO II desde enero del 2022 y son mis equipos principales de grabación. A lo largo de la reseña, tendrás un panorama claro en comparación a los RODE.

Así luce el interior del case, con todos los componentes ordenados | Fuente: RPP

Un empaque más pequeño. Fue lo que más me sorprendió de los DJI Mic. Frente a los RODE, el tamaño de los TX y el RX es mucho menor, casi la mitad. En el caso del RX es un poco más ancho, pero con una pantalla OLED táctil que deja atrás al panel IPS incrustado en el RX del RODE, aunque sean de la misma extensión.

Los DJI MIC cuentan con sistema de pines de carga, pero pueden cargar por USB de manera independiente | Fuente: RPP

Y hablando de empaques, DJI se esmeró con el de los Mic. Solo como comentario: cuando compras unos RODE Wireless GO II viene el kit inalámbrico completo, cables de carga y audio, además de protectores y una funda. Aquí viene un case, pero no cualquier case. Es uno que integra slots para todo: los dos TX, el RX y los adaptadores para iOS, conector USB-C y la zapata para cámaras de video.

La solapa de clip permite adaptar los MIC en prendas | Fuente: RPP

Si bien ambos sistemas incluyen en el empaque pantallas para cortar las ráfagas de viento, le damos un punto adicional a DJI por incluir imanes en los clips; así podemos poner el DJI Mic en cualquier lugar sin engancharlo a prendas. En el caso de RODE, hay que comprar la tapa imantada del clip.

Así luce el DJI MIC TX con el cortaviento. Como un Minion tras tomar el suero | Fuente: RPP

Ese case protector es de plástico rugoso y lleva una batería de 2600 mAh para cargar los 3 equipos hasta por 1.8 veces. Para tener esto con RODE hay que comprar un case aparte, y llevar adaptadores en otro estuche. El mismo recubrimiento del case lo encontramos en los TX y el RX de DJI.

Mientras el LED rojo de grabación se enciende, en pantalla vemos al TX grabar el audio | Fuente: RPP

Más control desde el hardware. En el caso de los TX, tenemos la cápsula para el micrófono al lado del ingreso para micrófonos cableados en la parte superior, botón de emparejamiento sobre el botón de grabación en el lateral derecho, puerto USB-C sobre el botón de encendido en el borde izquierdo y un sistema de pines de carga en la base. Sobre el logo DJI se encuentran dos luces LED para notificar el emparejamiento y la grabación.

Así luce el sistema de pines para los adaptadores del DJI MIC | Fuente: RPP

Para el RX, DJI reserva un panel frontal OLED táctil para los controles de volumen y la interacción con el menú de configuración, algo que RODE solo dispone mediante app cuando conectamos los RX o TX a una PC o un teléfono mediante cable. Al lado izquierdo del panel tenemos un ingreso para audífonos destinado al monitoreo y una salida TRS para conectar por cable nuestra cámara. Al lado derecho tenemos el botón de encendido cerca al puerto USB-C, mientras que la cara opuesta al panel cuenta con pines de carga y un sistema de ocho pines más pequeños para los módulos de conexión Lightning, USB-C o el cold shoe de la cámara. Casi como un LEGO.

Con un swipe desde abajo, entramos al menú para grabar desde los TX, mutear los micrófonos y la capacidad de grabación del dispositivo en tiempo | Fuente: RPP

Debo reconocer que el sistema, si bien es sólido, también lo es para retirar los módulos. Hay que aplicar un poquito de fuerza para desacoplar los conectores, pero tenemos solo una forma de colocarlos: sigue las flechas. El case cuenta con cuatro focos LED para identificar el nivel de reserva de energía y un puerto USB-C para cargar de energía todo el equipo.

El imán se adapta con firmeza al clip, colocado debajo del puerto de micrófono y la pastilla | Fuente: RPP

Fácil conexión. Basta usar el conector correcto – iOS, Android o el cold shoe – para comenzar a usar los DJI Mic. Una vez que enciendes el RX y alguno de los TX - o ambos – el sistema se empareja inmediatamente. El equipo opera en frecuencias alrededor de los 2,4Ghz, por lo que deberías considerar alejarte de lugares con demasiadas conexiones inalámbricas. Podemos alcanzar una distancia de hasta 240 metros de manera estable, aunque podemos alcanzar un poco más sacrificando la tasa de transferencia.

Adaptador USB-C, lightning y cold shoe para la cámara | Fuente: RPP

¿Qué podemos controlar desde la pantalla? Varias cosas. Con un swipe hacia abajo – el mismo que usamos en celulares para ver nuestras notificaciones, podemos acceder al menú de configuración del sistema. Para empezar, tenemos la chance de escoger grabación en Mono, en Mono con canal de seguridad – menos dB como backup de la grabación - y estéreo separando canales para cada TX. También nos aparece la posibilidad de ajustar el nivel de ingreso del audio, con una gran barra blanca para ajustar los dB. Ya que el RX cuenta con salida para audífonos, también podemos ajustar el nivel de salida del monitoreo.

La pantalla principal muestra los canales activos, la M de MONO, la intensidad de ambos TX y el nivel de batería de los 3 dispositivos | Fuente: RPP

Ahora, el TX puede configurarse desde la pantalla OLED: cortador de frecuencias bajas, ganancia del transmisor, bloqueo del botón REC, programar grabación automática, el nivel de vibración y el brillo de los focos LED alojados en el chasis – ojo que en la versión 72.87 del sistema ya podemos tener luces altas, bajas y apagarlas -.

Finalmente, podemos configurar el brillo del panel, la vinculación de equipos, el idioma, la fecha y restaurar el sistema a un solo toque para borrar los ajustes.

Mediante gestos, podemos navegar en el menú del RX | Fuente: RPP

¿Qué tal graban? Pues bastante bien. Con la actualización, la estabilidad de la grabación a la distancia mejora sustancialmente, un bug molesto que entorpecía la grabación cuando dábamos la espalda al RX. Por lo general, la pastilla capta muy bien todo, siempre que la orientemos hacia arriba. La inclusión del imán ayuda a mejorar la dirección de la pastilla, pero lo mejor siempre será grabar con un micrófono lavalier o pechero. Te recomiendo escuchar la prueba que hacemos con estos micrófonos.

Así se sostiene el DJI MIC con el imán bajo una prenda | Fuente: RPP

Dato adicional: si grabas tu audio, solo debes conectar el sistema con un cable USB-C para abrir el Finder en Mac o el Explorador de Windows. Nada de instalar apps para decodificar el audio. Simple y eficiente.

Las dos luces LED del TX encendidas: emparejamiento y grabación | Fuente: RPP

Un conveniente sistema de carga. Me los llevé al MWC 2023 y, francamente, no extrañé los RODE Wireless GO II. Además de su simple uso, el hecho de durar hasta 5 horas permite un trabajo fluido con todo el sistema encendido. La hora de almuerzo sirvió para sacar el pequeño case y cargar todo el kit.

DJI Mic ¿Vale la pena?

Son una tremenda dupla, frente a los RODE Wireless GO II | Fuente: RPP

Sí, sobre todo si buscas un sistema más completo que los Wireless GO II. Creo que DJI ha sabido explotar las carencias de RODE, aunque subiendo la valla en el precio por un equipo diferenciado. Tienen todo lo que necesitas para mejorar el audio de tu celular, Tablet o PC. Graba hasta con Windows, usando tu webcam y un DAW. Ya tienes todo. Ve por ellos. Yo lo haré eventualmente.

* Equipo cedido a préstamo por DJI Perú desde el 23 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 1699 soles en la web de DJI. Puedes apostar por el pack 1 TX y 1 RX por 1149 soles.