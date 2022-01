NIUSGEEK tiene a prueba los Klip Xtreme NITRO, parlantes TWS | Fuente: RPP

En todo arsenal de “geek que se respeta”, siempre debe haber un parlante bluetooth. Con el tiempo, estos productos han comenzado a añadir diversos beneficios que los vuelven atractivos, ya sea por portabilidad y autonomía como por diseño y sonido. Hace unos meses, Klip Xtreme nos dejó para reseña dos parlantes “Nitro”, un sistema TWS que podría ser lo que estás buscando. Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Klip Xtreme Nitro KBS-025: especificaciones técnicas

KLIP XTREME NITRO TWS TAMAÑO 9,8x3,8x7,5cm PESO 193 gramos MATERIALES Rejilla, tapa trasera y borde de plástico | IPX7 DRIVER 50 mm | salida RMS 6W BOTONES 4 con doble función CONECTIVIDAD Bluetooth 5 | RF a 2,4GHz hasta 30m CODECS SBC 16 bits 44,1 KHz AUTONOMÍA 2000 mAh | puerto micro USB MICRÓFONO Omnidireccional para interacción y llamadas

Así luce el Klip Xtreme Nitro | Fuente: RPP

Klip Xtreme Nitro KBS-025: esto es lo que debes saber

Parlante de bolsillo. Este “Nitro” es pequeño, casi del tamaño de una barra de jabón. En la rejilla que cubre el driver tenemos el logo de la marca, mientras que el borde lateral derecho aloja el puerto micro USB bajo una tapa que permite la protección contra el agua – IPX7 nos permite resistencia hasta metro y medio –, que queda justo debajo de una tira de nylon para llevar el equipo. El equipo luce austero, pero no se siente endeble ni débil.

Tapa y contratapa de los Klip Xtreme Nitro | Fuente: RPP

Botones de interacción. En el borde superior, y junto a un LED azul, contamos con 4 botones de doble función: encendido /apagado, volumen abajo/canción previa, reproducción/ pausa y volumen arriba/canción siguiente. En este caso, la pulsación corta de los botones de volumen nos permite cambiar el track, así que si quieres levantar la potencia del parlante debes mantener presionado el botón. Eso sí, el paso de track es sumamente veloz.

Al teléfono se empareja el parlante principal, y el secundario replica señal | Fuente: RPP

Volumen aceptable. En este caso, contamos con un driver pasivo de 50mm que responde bien a las frecuencias entre los 50 hz y los 18KHz, cubriendo casi todo el rango auditivo. Sin embargo, el tamaño de esta bocina nos impide disfrutar de graves claros y firmes, además de que ya llegamos al punto de la saturación entre el 75 y 80% de volumen. Eso sí, es muy ruidoso, así que no tendrás problemas en hacerlo sonar en la playa o fuera de casa. Para la ducha, es más que suficiente el 50%. Acentúa los medios y agudos, pero me sorprende que no tenemos un sonido “encajonado” o lleno de medios. Pensé que sonaban mal por prejuicio, y no. Escuchando “Yoshimi Battles the Pink Robots” de Flaming Lips, se puede escuchar con claridad el rasgueo de la guitarra y los arreglos de teclado junto con el diálogo del robot, pero carecemos de bombo y acentos de bajo.

Para el emparejamiento, debes mantener apretado el botón de encendido en ambos | Fuente: RPP

TWS. Este es, sin duda, el detalle más valioso del sistema cuando consigues dos equipos. El emparejamiento ocurre cuando dejamos presionado el botón de encendido por tres segundos en ambos equipos, hasta que el LED de uno de los parlantes comience a parpadear, convirtiéndose así en la bocina secundaria, y dejará de parpadear cuando se conecte a la principal. En verdad, el proceso es muy simple, y permite controlar el sistema estéreo con solo manipular el parlante principal. La combinación de Bluetooth 5 y la radiofrecuencia de 2,4GHz hacen que casi no exista latencia perceptible. Sin embargo, en mis pruebas he tenido algunos desfases entre ambas bocinas, pero el sistema recupera el emparejamiento de manera automática o, de no suceder, con pausar la canción. Ojo que esto ocurrió en mi estudio, un ambiente lleno de luces y equipos funcionando bajo la misma radio frecuencia.

Han soportado rutinas largas, pero con intervalos de desfase | Fuente: RPP

Una autonomía respetable. Con 2000 mAh, este equipo es capaz de entregar hasta 8 horas de reproducción a volumen máximo, y un promedio de 15 horas a volumen medio y bajo el TWS. La carga es de 5W, así que demorará unas 3 a 4 horas para llenarse de energía. Resulta curioso que la marca sugiera la carga completa antes del primer uso, pero es mejor hacer caso. Al lado del puerto micro USB tenemos un LED que se enciende durante la carga y se apaga cuando finaliza el proceso. Recuerda sellar la tapa del puerto micro USB para proteger al equipo contra agua.

Tenemos puerto micro USB... una pena no tener USB-C | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Lo primero es que realmente le sacas el provecho cuando compras dos, pues es la gracia del equipo. Me hubiese gustado que se habilite respuestas sonoras a la pulsación de los botones, pues solo tenemos un aviso cuando el volumen llega al máximo, y no identificamos si realmente sube gradualmente o de golpe. El ingreso micro USB nos obliga a llevar un cable adicional al USB-C de siempre, y no contamos con puerto de 3,5mm para salida auxiliar si queremos escuchar radio FM desde el celular, por ejemplo. Los desfases demoran en resolverse, pero terminan haciéndolo. Eso podría ser una molestia si estamos escuchando algo a mucho volumen.

El equipo viene protegido contra el agua | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Por 178 soles – ojo, cada uno cuesta 89 soles – tenemos un sistema inalámbrico estéreo. No está mal. Uno solo va bien, si buscas una bocina para potenciar tu camino – por favor, usa audífonos en calle y parlantes cuando estés en un sitio fijo – y necesitas algo que tenga larga vida. Sin embargo, comprar dos me parece que podría ser de utilidad a alguien que busca un sistema estéreo inalámbrico de bajo costo. SI buscas algo más caro y de sonido firme, pues tienes los Huawei Sound Joy. Esto no compite con ese moldeo, pero te saca de apuros a muy bajo costo. Ve por ellos si te convencen.

Equipos cedidos por Klip Xtreme Perú desde el 15 de noviembre del 2021 hasta la publicación de la reseña. Precio sugerido:89 soles.