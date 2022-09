Los auriculares Primus Arcus 200S-BT. | Fuente: Primus

Los audífonos inalámbricos están ingresando con fuerza al mercado. Con cada vez más móviles sin puertos de 3.5 milímetros, se están convirtiendo en una necesidad si es que somos de los escuchamos música en la calle.

Si bien es cierto, hay una gran cantidad de marcas ya posicionadas en el mercado, las opciones decaen si es que a los requerimientos de calidad sonora y de estilo, le sumamos un gusto gamer que pueda ser decisivo. Por ello, entra a la contienda Primus con su Arcus 200S-BT, prometiéndonos no solo un buen audio, sino una comodidad para videojuegos como si de nuestra PC se tratara. ¿Valen la pena?

Especificaciones

Audífonos

Tipo: audífonos estéreo con verdadera conexión inalámbrica y estuche de carga portátil

Factor de forma: Intra aural

Microcircuito y versión Bluetooth: Pixart, versión 5.0

Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz

Relación de señal a ruido: ≥92 dB

Entrada de cc: ≥30 ma

Microparlantes

Unidad del parlante: φ12 mm

Máxima potencia de salida (RMS): 5 MW

Frecuencia: 20Hz~20 KHz

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 93db

Micrófono

Directividad: omnidireccional

Relación de señal a ruido: ≥92 dB

Impedancia de salida: 8 Ω

Sensibilidad: -42±3 dB

Conectividad

Tipo de conexión: Bluetooth V5, AVRCP/A2DP/HFP/HSP

Frecuencia de RF inalámbrica: 2.402GHz-2.480GHz

Alcance inalámbrico: 10m

Diseño

Desde el vamos, el diseño de la caja del Primus Arcus 200S-BT se nota gamer: un modelo poligonal, agresivo, con líneas estilizadas y con sus franjas transparente para la iluminación RGB, que en este caso es protagonizado por el morado de la marca.

No estamos ante un modelo minimalista o sobrio como el de otras empresas, estamos frente a una clase gamer que sobresale por sus particularidades estéticas.

Los audífonos como tal se muestran más clásicos, aunque más definidos en sus mangos que otros modelos. Otra diferencia es su lóbulo que va en el pabellón de la oreja, con una forma que busca acomodarse a nuestro oído para máximo confort. Tenía reparos sobre dicho diseño por lo abultado que podría ser, pero se oculta bien para el exterior.

Los auriculares apagados. | Fuente: RPP Noticias

No obstante, no se olvida de más iluminación LED: los dispositivos cuentan con un modo Juego que también se ilumina de acuerdo a nuestra actividad y que puede ser controlado manualmente.

Para la carga, los audífonos se adhieren fácilmente sobre los imanes magnéticos del cargador cuando se encuentran en reposo. Un detalle que no me gustó fue que, al momento de depositar nuestros dispositivos, la luz RGB del casco se ilumina con gran potencia, hecho que incomoda ya sea en la calle, como en momentos de uso nocturno.

La gran luz emitida por la caja. | Fuente: RPP Noticias

Performance

Los Primus Arcus 200S-BT resultaron más cómodos de los que pensé. Aunque prefiero los modelos estilo Dots que simplemente son una esfera, este tipo de audífonos con mangos no suele desentonar.

Donde debemos detenernos en el uso y la calidad de audio.

Primero, son de fácil conexión a nuestros celulares, emparejándose rápidamente con nuestros celulares de forma manual y, tras una primera experiencia, casi automáticamente si los retiramos de su caja de carga.

El audio mantiene una buena mezcla de bajos, graves y agudos (aunque en volúmenes bajos puede abusar un poco de este rango). En cuanto su cancelación externa de ruido, es la necesaria como para no perturbarse con ruidos externos y poder escuchar música en la calle sin molestias externas o el poder jugar de la manera más tranquila posible en donde nos encontremos.

Sí quisiera tener un software de acompañamiento para mejorar o personalizar el sonido desde una app de celulares o laptops -mejoraría la experiencia auditiva-, aunque no es determinante: mantiene una buena ecualización.

Los audífonos cuentan con sensores táctiles que permiten ser más completos que los modelos más asequibles del mercado. Por ejemplo, si deslizamos suavemente nuestro dedo por el mango, interectuará con el volumen: si lo hacemos con el auricular izquierdo, baja niveles; con el derecho, incrementa. Con dos toques, el audio se pausa o reanuda, mientras que con tres toques se puede adelantar o retroceder canciones.

Asimismo, con el borde superior derecho, podemos intercambiar entre un modo Música y un modo Gamer, el cual se adapta a cada título que tengamos e incluye luces moradas a nuestros dispositivos. Si no deseas llamar la atención de malvivientes, te recomiendo solo utilizarlo en casa. También podremos usar el Asistente de voz si es que así lo requerimos.





Modos Gamer / Música además de sensores táctiles en los auriculares. | Fuente: RPP Noticias

Pero este modelo está hecho para gamers, por lo que es necesario reconocer que cumple con las promesas de baja latencia con los videojuegos que probemos en nuestra celular. No hay delay, por lo que podrás utilizarlo en los famosos multijugadores móviles de tu preferencia.

El micrófono también es más que decente, captando de forma nítida nuestra sin necesidad de gritar.

La batería también ha sido aceptable, manteniendo el promedio de cinco horas de uso en una sola carga. Ya que el volumen y los modos son de acuerdo al momento del día, pronostico unas 15 horas de reproducción con ayuda de la caja de carga, muy cerca de las 17 horas utilizadas para la publicidad.

Y si quiere usarlo para ir a correr o hacer ejercicios, su impermeabilidad no defrauda en las actividades al aire libre.

Es un audífono completo, pero por un precio promedio de 250 soles, entiendo que será el usuario con gustos realmente gamers el mercado objetivo.

La duración de la batería de los Primus Arcus 200S-BT es la prometida. | Fuente: RPP Noticias

¿Valen la pena los Primus Arcus 200S-BT?

Los Primus Arcus 200S-BT buscan llevar la esencia gamer de la PC a celulares de una muy buena forma. Con un diseño estilizado y una estética resaltante, un audio destacable y un micrófono convincente, es una buena opción en el mercado. Eso sí, son esos detalles extras los que influyen en el precio, por lo que los encontrarás por algunos soles más elevados que otros dispositivos de público más general. No obstante, si me dedico mi tiempo a escuchar música y jugar en mi móvil en el día a día, no dudaría en ir por ellos.

* Equipo cedido por Primus desde el 22 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en Falabella: 280 soles.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.