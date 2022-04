Probamos la Mi Smart AIr Fryer de Xiaomi... y también las alitas | Fuente: RPP

De entre todos los gadgets que se popularizaron durante la pandemia, las freidoras de aire ha sido las más solicitadas. La posibilidad de hacer “todo a un solo toque” atrajo mucho interés en el formato, y Xiaomi decidió implementar esta solución con tecnología inalámbrica para facilitar los procesos de preparación de platillos. ¿Vale la pena ir por la Mi Smart Air Fryer? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: especificaciones técnicas

XIAOMI MI SMART AIR FRYER - MODELO MAF02 TAMAÑO 370 x 295 x 345 mm PESO Neto: 3.9 Kg | Bruto: 5.2 Kg CAPACIDAD 3,5L POTENCIA NOMINAL 1500 W CONECTIVIDAD WiFi N 2,4 GHz | App Xiaomi Home TEMPERATURA Desde los -10 a los 40°C

Bajo el botón de encendido se encuentra esta perilla y pulsador para interactuar sin la app | Fuente: RPP

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: Esto es todo lo que debes saber

No es la primera que uso. En casa, desde casi el inicio de pandemia, cuento con una Philips Air Fryer HD 9216, un producto más pesado y sin capacidades Smart que, mal que bien, funciona perfecto para mis necesidades. En esa Air Fryer he podido hacer prácticamente de todo, desde calentar panes para el desayuno hasta cocinar una picaña durante 30 minutos sin culpa ni carga.

La rejilla queda justo a la mitad, en términos de altura | Fuente: RPP

Espacio optimizado. Desde que llegó a casa, me impresionó que la Mi Smart Air Fryer sea tan pequeña en el espacio que ocupa, frente al modelo que tengo – más en forma de pera, versus este bloqueo blanco rectangular -, lo que me generó una desconfianza natural en la capacidad interna. El equipo cuenta con una perilla rotatoria / pulsador que integra un pequeño panel OLED que muestra las diversas funciones. Debo explicar que, para las fotos de este review, la tasa de refresco del panel hizo difícil que pudiese capturar los ítems que aparecen en pantalla. Es un tema de cuadros por segundo, y garantizo que la pantalla se ve bien y funciona sin problemas.

En la parte superior vemos el sistema de calor que añade esta freidora de aire | Fuente: RPP

Práctica para el lavado. La canastilla cuenta con dios piezas removibles: una base que separa el fondo de la bandeja y una rejilla para colocar en alto algunos alimentos. Frente a otros modelos, esta rejilla se ocupa en medio de la cavidad, mientras que mi Philips va un poco más abajo y deja algo de techo para alimentos “más altos”, si cabe el término. Ambas piezas son removibles, y pueden ser lavadas directamente. Te recomiendo usar agua caliente y lavavajillas para que la grasa de algunos alimentos pueda “soltarse” desde el fondo.

Desde la app podemos añadir al equipo para interactuar con él desde el smartphone | Fuente: RPP

Instalación simple. Para echar a andar la freidora, no necesitas descargar una app. La rueda frontal es más que suficiente para los parámetros de uso, que van desde idioma hasta el tipo de plato que vamos a preparar. Sin embargo, tener las Xiaomi Home instalada en tu teléfono ayuda a que tengas más información a mano de lo que vas a preparar. El emparejamiento se da en banda WiFi N, así que te recomiendo modificar la red a 2,4Ghz y, desde ahí, conectar la freidora al teléfono. Una vez que lo tenemos, verifica que haya actualizaciones disponibles. En mi caso, tuve un update y me sentí feliz y confundido: era la primera vez que actualizaba el firmware de una freidora de aire. Una vez que termina el procedimiento, estamos listos para cocinar.

El recetario de la Mi Smart Air Fryer está muy bien nutrido, pero le falta orden | Fuente: RPP

Recetario de compañía. Dentro de la app encontramos las recetas predeterminadas con los valores asignados por Xiaomi para cada platillo, aunque también puedes ajustar manualmente los valores tal y como hago con mi Philips 9216, solo que el panel OLED es más vistoso. Podemos obtener varias recetas y marcarlas como favoritas, si estamos planificando un menú semanal. Lo malo de la app es que no nos permite buscar por categorías o ingredientes, y añade todos los platos a una lista arbitraria y extensa. Al darle “favorito” a alguna, aparecerán en nuestra pantalla.

El panel OLED funciona sin problemas, pero fue difícil fotografiarlo por la tasa de refresco | Fuente: RPP

Los presets más eficientes. En verdad, me sorprendió lo bien configurados que están los ajustes prestablecidos de distintos platos. Por poner un ejemplo en este formato, las alitas congeladas a la BBQ o al sillao suelen quedarme “sangrientas” a la primera cocción en la Philips, y tengo que ir revisando si ya están a punto o si aún tienen para unos minutos más. Con la Mi Smart Air Fryer eso no pasó nunca: puse el programa, comenzó a correr el reloj, se detuvo a los 8 minutos y emitió un pitido para avisarme que debía mover la bandeja para una cocción pareja, reanudó automáticamente al cerrar todo y, en el tiempo prometido de 15 minutos tuve las alitas cocinadas a la perfección. Mi manía hizo que revisara cada pieza y, para mi sorpresa, todas estaban en su punto. Al terminar llegó una notificación a mi teléfono para avisarme que la freidora había terminado su trabajo, así que tampoco tenía que pararme de la cama o el sofá para “ir revisando”.

Poco más de 500 gramos de alitas entraron en la bandeja | Fuente: RPP

Automatización del proceso. Ojo que no todos los presets van igual de bien, así que siempre es bueno confiar en el instinto y revisar si está listo todo. Sin embargo, el detalle que más me gustó fue el siguiente. En mi Philips, el sistema se mantiene funcionando y expulsando aire cuando retiro la bandeja para revisar el alimento. En el caso de la Mi Smart Air Fryer, el proceso se pone EN PAUSA al retirar la canastilla y reanuda la cocción al insertarla en la cavidad. Con eso, no tienes que ir añadiendo manualmente los parámetros para compensar, y el timer de la app recalcula el tiempo final de la preparación. Funciona como debe funcionar. Ah, casi lo olvidaba: al ser compatible con Google Assistant y Alexa, puedes ir preparando todo con el asistente de voz que tengas en el teléfono o en casa.

Al final, la cocción de las alitas fue impecable y a un punto perfecto sin partes crudas | Fuente: RPP

Consumo promedio de energía. La pregunta que seguro te haces es ¿Cuánto consume de luz una freidora de aire? Por lo menos, ese fue el comentario generalizado cuando compartí el uso de este equipo en mi cuenta de Instagram. El equipo consume 1500W por hora, una métrica similar a equipo eléctricos como una plancha o una cafetera. Sin embargo, la conversión de potencia frente al consumo es favorable. Por lo general, y tomando como referencia el precio entre los 0.63 y 0.88 soles el KW, este equipo demandaría un pago mensual entre los 36 y 40 soles al mes, solo por usarlo una hora al día. Ya depende de tu ritmo de consumo, pero trata de optimizar la preparación y no hagas todo con la Air Fryer.

Si buscas estar despegado de tu Air Fryer mientras cocinas, la app nos da el paso a paso de la operación | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si no tienes una Air Fryer, sí, ve por ella. SI ya tienes una, pero quieres usar la parte Smart del proceso de cocción, ve por ella. Si ya tienes una, te recomiendo que la sigas usando. Para familias numerosas o porciones grandes, me parece que no es lo ideal, y que el horno de casa sigue siendo el rey, pese a tener que controlar todo manualmente. Le metí medio kilo de alitas y ya no tenía espacio para cocinar más – poco más de una caja completa de los paquetes que venden en el supermercado -, así que mucho espacio no tienes para carnes anchas, por ejemplo. Sion embargo, considera el tema del consumo energético y la practicidad de ver todo desde el smartphone. Eso no se mide con dinero.

Equipo cedido a prueba por Xiaomi Perú desde el 30 de diciembre del 2021 hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 429 soles de manera regular. Consulta las promociones en su web.