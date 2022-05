Google pide a sus usuarios usar la app principal o la versión web. | Fuente: Google

Luego de seis años, Google retirará YouTube Go de los mercados este agosto de 2022.

La compañía ha anunciado que cesará con el soporte de esta alternativa liviana de YouTube, la cual era pensada para usuarios con equipos de gama baja y con conectividad irregular.

Pero ahora, su uso ya no es necesario.

¿Por qué desaparecerá YouTube Go?

El equipo explicó que desde que YouTube Go se lanzó por primera vez en 2016, YouTube ha implementado una serie de mejoras de rendimiento en la aplicación principal.

Algunas de esas actualizaciones permiten que la aplicación principal se ejecute de manera más eficiente en dispositivos básicos y para personas con redes lentas. Google también dice que está trabajando en nuevos controles que ayudarían a las personas a reducir el uso de datos móviles si tienen acceso limitado a ellos, aunque no dijo cuándo estará disponible la nueva función. Ahora recomienda a los usuarios de Go que descarguen la aplicación principal, que, a diferencia de la versión liviana, permite a las personas comentar, publicar, crear contenido y usar el tema oscuro.

YouTube Go estuvo inicialmente disponible en India e Indonesia antes de salir de la versión beta y lanzarse a gran escala en 2017. En 2018, YouTube lo lanzó a más de 130 países, por lo que más usuarios pueden descargar la aplicación de 10 MB.

Esta decisión plantea dudas sobre el estado de Android Go y su necesidad en el futuro. A corto plazo, se detalló en diciembre que Android 12 (edición Go) traería un rediseño de la interfaz de usuario, tiempos de lanzamiento de aplicaciones más rápidos, acceso de invitados y otras funciones. Otras variantes restantes de Go incluyen Google (Búsqueda), Asistente, Mapas, Navegación, Gmail y Galería.

