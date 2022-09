La nueva generación de Pixelbook habría sido cancelada por Google para reducir gastos, según un reporte de The Verge. | Fuente: Google

Google habría cancelado por completo el desarrollo de las nuevas Pixelbook, la siguiente generación de las laptops con Chrome OS que lanzó en 2017. La compañía habría abandonado el proyecto como un plan para recortar gastos operativos y hasta habría disuelto el equipo de trabajo detrás de él.

Según relata el portal The Verge, fuentes cercanas a la firma tecnológica aseguran que pese a que se esperaba el debut de la nueva Pixelbook en 2023, el proyecto fue cancelado por las recientes medidas para reducir costes y los miembros del equipo de trabajo ya fueron transferidos a otras áreas dentro de la empresa.

Google quiere reducir sus gastos

Desde hace algunos meses, Sundar Pichai -CEO de Google- viene mencionando su intención de desacelerar el ritmo de contrataciones y el corte de algunos proyectos dentro de la compañía. “En algunos casos, eso significa consolidar las inversiones que se solapan y racionalizar los procesos. En otros casos, significa detener el desarrollo y reasignar los recursos a áreas más prioritarias”, dijo el ejecutivo en un comunicado a los trabajadores en julio.

De este modo, la fuente asegura que el equipo detrás del Pixelbook y el mismo dispositivo fueron víctimas de la consolidación de estas medidas y la redistribución de esfuerzos. “Google no comparte planes de productos futuros ni información sobre el personal; sin embargo, estamos comprometidos con la creación y el apoyo de una cartera de productos de Google que sean innovadores y útiles para nuestros usuarios. En lo que respecta a nuestro personal, en los momentos en los que cambiamos las prioridades, trabajamos para la transición de los miembros del equipo entre los dispositivos y los servicios”, dijo Laura Breen, portavoz de los de Mountain View, al portal.

Pese a que Chrome OS tiene un nicho de popularidad entre los fabricantes de laptops, las creadas por Google no tuvieron un éxito descomunal. | Fuente: Google

Google y sus planes para el Pixelbook

Google decidió incursionar en el mercado de las computadoras portátiles tras el lanzamiento de su sistema operativo Chrome OS a finales de 2010. Con la salida de los Chromebooks así como sus sucesores, el Chromebook Pixel de 2013 y el primer Pixelbook de 2017, la firma demostró que su propuesta para este sector tenía propiedades interesantes. No obstante, contó con un éxito bastante limitado.

Pese a intentar asemejarse a lo que hace Apple, es decir controlar el hardware y el software de sus productos, la estrategia de Google no tuvo las ventas que esperaba. No obstante, otros fabricantes de portátiles acogieron el sistema operativo Chrome OS para sus dispositivos como HP con Elite Dragonfly Chromebook, Lenovo con el Chromebook Duet 5 y Samsung con el Galaxy Chromebook 2.

Si bien la cancelación de los nuevos Pixelbook es lamentable, lo cierto es que no es devastador para la empresa si se llega a confirmar los datos filtrados. Esto debido a que, actualmente, Chrome OS ya puede ser instalado en casi cualquier equipo en contraposición y debido a que las portátiles fabricadas por Google no fueron extremadamente populares, no suponen una gran pérdida para la compañía.

