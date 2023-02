La versión Beta de Google Chrome ya cuenta con una mejora para su función "picture-in-picture". | Fuente: Google

Google está desarrollando una mejora para la función “picture-in-picture” en la última versión Beta de su navegador Chrome. Mediante esta nueva actualización, la herramienta ya no servirá únicamente para reproducir videos, sino que también está estudiando la posibilidad de mostrar cualquier contenido web en una ventana flotante que permanezca por encima del resto de ventanas.

Según lo que señala la firma en su blog oficial, la versión 111 de la Beta de Chrome ya incluye las funciones adicionales de la herramienta y ha sido renombrada a “Document picture-in-picture” por la compañía. Gracias a la mejora, ésta puede resultar mucho más útil para los usuarios ya que podría mostrar applets enteros que aprovechen la API del navegador de Google.

Google renueva su función “picture-in-picture”

Si bien los ejemplos que brinda Google sobre su renovada herramienta “picture-in-picture” muestran posibilidades que ya estaban presentes como como reproductores de vídeo con una interfaz de usuario personalizada o un mini reproductor para videoconferencias que te con acceso a la cuadrícula de persona y botones básicos, la firma también sugiere que la función podría utilizarse para mostrar, por ejemplo, una lista de reproducción de música.

Por el momento, no se tiene claro si la función “picture-in-picture” en documentos completos también llegará a otros navegadores que no utilicen Chromium. Uno de los desarrolladores de la función preguntó a los equipos asociados con Firefox y Safari por su posición al respecto pero no obtuvo una respuesta definitiva. Sin embargo, algunos miembros del equipo de Mozilla expresaron su preocupación por la posibilidad de que la función se utilizara para mostrar molestas ventanas emergentes, y la gente de Apple no está segura si será posible implementarlo en iOS.

Una muestra de la función "picture-in-picture" de Google Chrome con su mejora. | Fuente: Google

Una nueva función de Chrome se aproxima

Según el seguimiento del estado del navegador Chrome, la función se probará hasta la versión 115 del navegador, que posiblemente se lanzará en junio. Tras esto, es probable que los desarrolladores tengan en cuenta los comentarios que reciban sobre la función para decidir cómo seguir adelante.

Si cuentas con la versión Beta de Chrome hasta su actualización 115 y deseas probar la función, puedes activarla pegando [chrome://flags/#document-picture-in-picture-api] en la barra de URL y seleccionando la opción "Activado" en el menú desplegable. No obstante, por ahora no existen muchos sitios que soporten esta nueva herramienta de Google, pero es posible llegar a encontrar alguno.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.