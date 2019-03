Para el Año Nuevo Chino, Google presentó un Doodle conmemorativo | Fuente: RPP

Hace unos meses, Google maquinaba la creación de “Dragonfly” como un intento de buscador censurado que cumpla con los estándares del gobierno chino, y así permitir el retorno del gigante de Internet a la tierra de la muralla. Tras las críticas promovidas por los propios “googlers”, el CEO Sundar Pichai aclaró que la compañía no tenía planes inmediatos de lanzar este producto, y que estaban buscando otras variables. En noviembre, la presión habría provocado el cierre del proyecto. Sin embargo, hay indicios de que “Dragonfly” sigue vivo.

Tres empleados de Google han confirmado la presencia de dos aplicaciones en los repositorios de la empresa, que encierran un código similar al del proyecto de buscador. El nombre en clave de estas apps, de acuerdo con el reporte de The Intercept, son Maotai (iOS) y Longfei (Android). Estos proyectos han tenido cerca de 1000 cambios entre diciembre del 2018 y los primeros meses del 2019, lo que evidencia la actividad en el desarrollo y el afinamiento de este motor de búsqueda adaptado para China.

De momento, no hay comunicación oficial de Google sobre este nuevo hallazgo, pero parece que aun no se descarta el propósito inicial de la compañía de estrechar relaciones con China, tras los problemas que originaron la salida del buscador en 2010. Además, el mercado de Android sin Google en ese país es el más grande, y la marca de Mountain View no tiene participación alguna en ese sector.