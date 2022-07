¿Te animas a descifrar cuáles son los cambios en el nuevo logo de Google Play Store? | Fuente: Xataka

Un cambio después de largo tiempo siempre es interesante y las compañías como Google lo saben. Por esa razón, la firma tecnológica estaría probando un nuevo diseño del inconfundible logotipo de su tienda de apps Play Store y hasta ya lo habría introducido en algunos apartados sin haberlo notificado oficialmente.

La última vez que el logo de la tienda oficial de aplicaciones para Android cambió fue en 2016 y, ahora que ya han pasado casi 6 años desde ese entonces, un nuevo look para tan reconocido diseño era pertinente. No obstante, es evidente que el modelo base continúa funcionando para la compañía ya que el nuevo retiene muchas de sus características… O más bien, casi todas.

El “nuevo” logo de Play Store

Tal como reportan desde 9to5Google, los de Mountain View han comenzado a incluir este diseño en algunas secciones de Play Store destacando sobre todo el apartado Google Pay, el pago móvil de la empresa que pronto cambiará de nombre a Google Wallet. Cada vez que un pago se realiza en la tienda de apps para Android, aparece una ventana con el nuevo logo.

No obstante, es precisamente aquí donde se hace difícil distinguir las diferencias dado que, aparentemente, son iguales. Con mucho esfuerzo, uno puede notar que las regiones de color presentes en el ícono han variado ligeramente, sus esquinas se han redondeado un poco más y la zona azul pierde un poco de área en favor del resto de colores que ganan prominencia.

Otro detalle es la tonalidad del azul en el logo ya que pasa de ser una especie de celeste a una azul más oscuro, aunque hasta que no se oficialice el nuevo diseño, es complicado determinar si esto verdaderamente es así ya que podría deberse a la baja resolución de la imagen.

A la izquierda, tenemos el actual logo de Play Store y a la derecha, el que sería el nuevo. | Fuente: 9to5Google

¿Una nueva era para Google Play Store?

De momento, el nuevo diseño del logotipo de Play Store solo se muestra en la parte de pagos de Google Pay y no se ha apreciado en ningún otro. Por lo tanto, es cuestión de tiempo para que la compañía decida comunicar el cambio mediante una nueva entrada en su blog oficial o con una nota de prensa. No obstante, también es probable que debido al cambio tan mínimo de diseño, quizás no se tome la molestia de hacerlo notar con una publicación.

