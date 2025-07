Google Nowcasting ya está disponible en Perú: así puedes saber si va a llover en tu zona con IA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde ahora, saber si va a llover en tu localidad será más fácil y preciso. Google lanzó finalmente en toda Latinoamérica su nueva función llamada 'Google Nowcasting', una herramienta que usa inteligencia artificial para predecir lluvias en tiempo real, con actualizaciones cada 15 minutos y precisión en un radio de hasta 5 kilómetros.

Google Nowcasting es una función del Buscador de Google que te muestra si va a llover en tu zona. Lo hace usando tecnología que analiza imágenes satelitales y datos en tiempo real. Esto permite saber cuándo comenzará a llover, dónde exactamente y por cuánto tiempo, con una precisión mucho mayor que los pronósticos tradicionales.

Esta herramienta puede ayudarte a planificar tu día: saber si necesitas llevar paraguas, adelantar una salida antes de que caiga una llovizna o evitar mojarte si se presenta una lluvia inesperada. Todo con información precisa, actualizada y enfocada en tu zona.

¿Cómo se usa?

No necesitas instalar nada. Solo debes:

Entrar a Google (desde tu celular o computadora). Escribir en el buscador: “clima hoy” o “tiempo hoy”. Tener activada tu ubicación. Estar en un lugar donde se espera lluvia en las próximas horas (Google detecta esto automáticamente).

Si se cumplen estas condiciones, Google Nowcasting se activará y te mostrará:

Un resumen de la posible lluvia.

Una línea de tiempo con actualizaciones cada 15 minutos.

Un mapa con pronóstico detallado para tu zona, con una cobertura de hasta 5 km a la redonda.

Además, un pronóstico general por hora para las siguientes 12 horas.

¿Por qué puede no aparecer?

Si al buscar “clima hoy” no ves el pronóstico detallado con línea de tiempo, puede ser porque no se espera lluvia en tu zona en las próximas 12 horas o porque no tienes activada la ubicación en tu dispositivo. En esos casos, igual verás el pronóstico general del clima (como temperatura), pero sin la función especial de Google Nowcasting.

Google Nowcasting se lanzó en Estados Unidos en 2023 y, con el tiempo, se fue expandiendo a regiones como Europa, India, Japón, Brasil y otros países. Ahora, recientemente Google puso esta herramienta disponible en toda América Latina, incluyendo Perú, México, Argentina, Colombia, Chile y otros países de la región.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis