Sólo tres videos por día: YouTube bloqueará a usuarios con AdBlock activado

YouTube está probando una nueva política que restringiría a los usuarios de bloqueadores de anuncios a ver solo 3 videos al día. Esta política se está probando actualmente en países seleccionados y no está claro si se implementará para todos los usuarios, de acuerdo con un posteo en Reddit. Si se implementa la política, los usuarios detectados usando bloqueadores de anuncios verán un mensaje que dice "Los bloqueadores de anuncios no están permitidos en YouTube. Por favor, desactiva tu bloqueador de anuncios para continuar viendo". Si el usuario no desactiva su bloqueador de anuncios, solo podrá ver 3 videos al día.

La restricción de usuarios de bloqueadores de anuncios por parte de YouTube probablemente sea una respuesta a la disminución de los ingresos por publicidad. La compañía ha enfrentado una creciente competencia de otras plataformas de intercambio de videos, como TikTok y Twitch, y está buscando formas de aumentar sus ingresos por publicidad.

La política ha generado reacciones mixtas entre los usuarios. Algunos usuarios han dicho que están dispuestos a desactivar sus bloqueadores de anuncios si eso significa que pueden seguir viendo videos en YouTube. Otros han dicho que simplemente cambiarán a una plataforma de intercambio de videos diferente si YouTube implementa la política.

Esta es la pantalla que ha aparecido a algunos usuariosFuente: Reddit

Todavía está por verse si YouTube implementará la política de manera más amplia. Sin embargo, esta medida muestra que la compañía está decidida a tomar medidas enérgicas contra el uso de bloqueadores de anuncios.

