Estuvimos viendo las innovaciones más llamativas de Eureka Park | Fuente: RPP

Durante el desarrollo del CES 2019, muchas marcas exponen lo mejor de su catálogo en imponentes stands en extensos pabellones. En otro lado de la ciudad de Las Vegas, lejos de las pantallas LED y los vehículos autónomos, está Eureka Park. Esta sección del evento se centra en innovadores nacientes, en ideas pequeñas que quieren ser grandes, en futuras leyendas de la tecnología que buscan ganarse un espacio dentro del complejo mercado del consumo. Visitamos este espacio, y nos encontramos con estas ideas interesantes.

El Sands EXPO es el área en donde se lleva a cabo esta feria alterna al CES, y es parte del bloque hotelero The Venetian and The Palazzo. Son 110 mil metros cuadrados usados para esta exhibición. Aquí, más de 1200 expositores de diferentes lugares del mundo se instalan en pequeñas secciones de 4 metros cuadrados que utilizan como “zona de experiencia”. La naturaleza de estos dispositivos resulta muy variada, pues uno encuentra diferentes soluciones a problemas cotidianos.