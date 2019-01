Así luce el Huawei Nova 4 que vimos en el CES 2019 | Fuente: RPP

Huawei se prepara para un año de revalidación. Al ser la segunda constructora de teléfonos en el mundo, justamente en un momento grave para la venta de estos equipos a nivel global, debe mantener esta casilla y quitarle terreno a Samsung, el líder actual de la carrera. Para eso, presentó en el CES 2019 su primer teléfono con pantalla agujereada: el Huawei Nova 4.

Tuve la chance de probar el equipo durante nuestra cobertura del evento, y me dejó una grata impresión. Evidentemente el resto del equipo se siente igual que el resto del catálogo de gama media alta en Huawei, pero la pantalla es un cambio de paradigma a adoptar. No se ve mal, y esa fue mi primera impresión. A diferencia del “notch”, la ceja que dominó la preferencia del 2018, este punto acomodado a la izquierda nos ayuda a tener más información en la parte superior, sin que parte de ella desaparezca bajo la muesca.

Lo que sí no he podido comprobar es el nivel de seguridad en este integrado. Recordemos que cuenta con reconocimiento facial, y que menos componentes generan más posibilidades de acceso rápido al equipo. Aun no hay anuncio oficial para la llegada de este terminal al mercado peruano, pero seguramente tendremos novedades pronto.