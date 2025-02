El jefe de la IA de Google ataca a DeepSeek: “No ha aportado ningún avance científico real”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, ha puesto en tela de juicio las afirmaciones de la empresa china DeepSeek sobre los costos de desarrollo de su sistema de inteligencia artificial, calificándolas como "exageradas y un poco engañosas".

Las declaraciones se realizaron a Bloomberg durante su participación en el Artificial Intelligence Action Summit celebrado en París, donde el ejecutivo británico abordó la controversia que ha sacudido al sector tecnológico en las últimas semanas.

Las críticas a DeepSeek

La polémica surgió el mes pasado cuando DeepSeek anunció que había desarrollado su modelo de IA con una inversión de apenas 5.6 millones de dólares, utilizando chips de NVIDIA con rendimiento limitado, una cifra significativamente menor a la invertida por sus competidores occidentales. Sin embargo, Hassabis argumenta que estas cifras solo reflejan "el costo de la ronda de capacitación final", representando únicamente una fracción del gasto total real del proyecto.

El líder de Google DeepMind fue más allá en sus críticas, cuestionando no solo los aspectos económicos sino también los supuestos avances tecnológicos de DeepSeek. "No vemos ninguna nueva tecnología milagrosa", afirmó Hassabis, señalando que la empresa china no representa "un caso atípico en la curva de eficiencia". Aunque reconoció que el trabajo de DeepSeek es "impresionante" y probablemente el mejor proyecto de IA desarrollado en China, enfatizó que no ha aportado "ningún avance científico real".

La controversia se intensifica con las acusaciones sobre el posible uso de técnicas de destilación por parte de DeepSeek, un proceso mediante el cual un modelo de IA aprovecha los resultados de otro para su entrenamiento. Tanto OpenAI como Microsoft están investigando si la empresa china ha utilizado esta práctica con sus modelos, lo que podría plantear serios problemas de propiedad intelectual. Hassabis respaldó estas sospechas al sugerir que DeepSeek "parece haberse basado en algunos modelos occidentales para destilar".

En defensa de los desarrollos de Google, Hassabis aseguró que su modelo Gemini supera a DeepSeek en términos de eficiencia de entrenamiento y relación costo-rendimiento, aunque admitió que la empresa no suele hacer públicos estos detalles. Esta afirmación se produce en un momento en que Alphabet, empresa matriz de Google, ha anunciado planes de inversión de 75 mil millones de dólares en gastos de capital para 2025, destinados en gran parte a su división de computación en la nube y servicios como Gemini.