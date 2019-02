Máquina utiliza presión al vacío para reparar la pantalla de cualquier teléfono sin comprometer el mecanismo interno

La máquina utiliza temperaturas bajo cero para desprender con facilidad el cristal roto. | Fuente: Matías S. Zavia (Gizmodo en Español)

El reparar una pantalla rota de un celular moderno supone un enorme gasto, ya que en la mayoría de los casos se requiere no sólo remplazar el cristal fragmentado, si no todo el mecanismo de la pantalla, lo cual no es precisamente barato.

Recientemente, en el Mobile World Congress, una marca alemanda llamada Black Rock Mobile realizó la presentación del impresionante gTools DRS, una serie de herramientas para separar el cristal roto de virtualmente cualquier modelo de celular para remplazarlo de manera económica por uno nuevo, sin necesidad de comprometer el mecanismo interno de la pantalla.

El gTools DRS es una especie de prensa que permite remover el cristal defectuoso haciendo uso de temperaturas de hasta -180°C durante periodos de 3 a 8 minutos dependiendo del modelo. Pasado el tiempo, la lámina de vidrio se desprende fácilmente del equipo, en algunos sólo requiere el uso de la gravedad y en otro caso, la ayuda de una pequeña paleta.

Por otro lado, tenemos el segundo equipo, el cual se encarga instalar una nueva lámina de vidrio haciendo uso de presión al vacío y temperaturas altas. La presión y calor aplicados varían dependiendo del modelo en específico, y la instalación se realiza en un lapso de 8 a 10 minutos.

Black Rock vende este impresionante y prolijo sistema de reparación a 10,000 euros, lo cual indican es su precio al coste. Por otro lado, su modelo de negocio se basa en la venta de las piezas de repuesto a un costo de aproximadamente 10 euros; estas piezas son indispensables para el funcionamiento de la máquina, la cual te impide realizar la instalación si detecta que la pieza es específicamente de marca Black Rock.

La presión y temperatura dependen del modelo en específico. | Fuente: Matías S. Zavia (Gizmodo en Español)

Por último, esta empresa alemana tiene una última máquina de 2000 euros que permite remover el cristal posterior de los equipos Iphone más recientes. Remplazar dicho cristal tendría un costo aproximado de casi $700 en el servicio técnico de Apple.

