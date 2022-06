Micron amplía aún más el almacenamiento en las tarjetas de memoria. | Fuente: Micron

Seguimos dando saltos en lo que respecta al almacenamiento con un reciente anuncio de Micron.

La compañía multinacional ha lanzado una tarjeta microSD i400 con 1.5TB de capacidad usando memoria 3D NAND de 176 capas.

¿Quién necesita una microSD de 1.5TB?

El producto de Micron no está enfocado al público masivo.

Micron asegura que es ideal para el almacenamiento de video para usuarios profesionales, particularmente cámaras de seguridad.

La microSD i400 podrá brindar hasta cinco años de grabación de video continua en alta calidad, indica la compañía en su comunicado.

También puede grabar video en 4K mientras realiza ocho eventos de Inteligencia Artificial a la vez como detección de objetos y clasificación. A efectos prácticos: leer placas de autos y reconocimiento facial.

También su tiempo promedio hasta presentar fallas es de 2 millones de horas, poco más de 228 años.

¿Cuánto costará la microSD de 1.5TB?

Micron no reveló este detalle, pero no será nada barata si consideramos que tarjetas microSD de 1TB están entre los US$ 130 y US$ 200.