Aunque en un inicio albergaba extremistas, ahora cada vez más personalidades políticas se han unido a la app. | Fuente: Parler

Luego del escándalo del asalto al Capitolio de Estados Unidos y los bloqueos que redes sociales masivas hicieron a las cuentas de Donald Trump, Google y Apple eliminaron de sus tiendas de aplicaciones a Parler, un sistema parecido a Twitter que albergaba a los seguidores del aún presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ante el riesgo de un mayor caos en el país, esta pronto podría desaparecer totalmente.

Aunque ya no estaba en tiendas oficiales, Parler aún podía ser descargado en Android a través de otros servicios distintos a la Play Store, congregando miles de pro-Trump en ella. Por lo mismo, Amazon, quien aloja los servidores web de ella, ha decidido cortar lazos advirtiendo que desde el lunes 11 de enero no los mantendrá en su plataforma.

El fundador de Parler, John Matz, confirmó en su perfil que puede que “la red social no esté disponible en internet durante una semana” tras la decisión de Amazon. “Vamos a hacer todo lo posible por encontrar un nuevo proveedor rápidamente”, agregó.

A sus inicios en 2018, Parler era sobre todo un territorio de extremistas, pero ahora atrae a conservadores más tradicionales, incluidos congresistas republicanos.

Parler (en francés, significa hablar) se presenta a sí misma como una plataforma de “libertad de expresión”. Fue creada por dos graduados de la Universidad de Denver, Matze y Jared Thomson. Según Sensor Tower, la app ha visto una ola de interés tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La app ha sido instalada hasta 5 millones de veces, con un crecimiento de 2 millones desde las elecciones 2020.

En el sitio de la app, los fundadores señalan que se les ocurrió crear Parler porque estaban “agotados de la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”.

Sin embargo, que Amazon les quite los servidores no significa que otro servicio no les dará el mismo servicio, por lo que, en medio de esta polarización en el país norteamericano, no faltará un aliado que lo albergue.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.