Tim Cook tiene motivos para sonreír. | Fuente: Apple

Tim Cook cerró un gran 2021. El CEO de Apple encaminó a la compañía a una histórica valorización de 3 billones de dólares en Wall Street.

Y Apple sabe recompensar a su máximo ejecutivo. Un informe financero de Apple detalla las compensaciones a sus altos ejecutivos en 2021, con Tim Cook percibiendo casi 100 millones de dólares.

Cook, que dirige Apple desde 2011 tras suceder a Steve Jobs, recibió la gran mayoría de sus compensaciones en base a acciones como premio, unos US$ 82.3 millones. A esto se suman US$ 3 millones de su salario, US$ 12 millones de su plan de compensaciones y US$ 1.3 millones de otras compensaciones.

Los ingresos de Cook en Apple sumaron US$ 98.7 millones en 2021. Mucho más que los US$ 14.7 millones de 2020 y US$ 11.5 millones de 2019.

Planilla bien compensada

Se detalla que otros altos directivos Apple promediaron unos US$ 27 millones de compensación en 2021.

Luca Maestri (CFO), Kate Adams (vicepresidente senior), Deirdre O’Brien (Retail + personas) y Jeff Williams (COO) están entre los mejor compensados de Apple.