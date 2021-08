Tim Cook, CEO de Apple, señaló que no se ve a sí mismo como CEO en diez años | Fuente: RPP

Tras la muerte de Steve Jobs en 2011, Tim Cook se enfrentó a un enorme reto: mantener a Apple en el centro de la innovación global. Con el tiempo, Apple pasó a convertirse en la empresa más valiosa del mundo, aunque sin anunciar los disruptivos dispositivos que el fundador de la marca tuvo la oportunidad de presentar en vida: el iPod, la Mac, el iPhone y el iPad. Sin embargo, el CEO actual ha señalado que no estará diez años más en el cargo.

En entrevista con Kara Swisher de New York Times, Cook no piensa estar a cargo de Apple dentro de diez años:

Kara Swisher: De acuerdo, entonces 10 años. ¿Vas a estar en Apple 10 años más?

Tim Cook: 10 años más, probablemente no. Pero puedo decirte que me siento muy bien ahora mismo. Y la fecha no está a la vista. Pero 10 años más es mucho tiempo y probablemente no 10 años más.

Kara Swisher: ¿Qué harías si no estuvieras ejecutando Apple?

Tim Cook: No tengo ni idea, porque amo tanto a esta empresa, que es difícil imaginar mi vida sin ella.

Kara Swisher: Claro.

Tim Cook: Y por eso no creo que lo sabré hasta después de que no esté aquí. Porque creo que correré tan rápido que nunca pensaré en eso hasta que ya no corra. ¿Eso tiene algún sentido?

Kara Swisher: Quizás simplemente deba tomar vacaciones.

Tim Cook, el primer CEO de la lista Fortune 500 en declarar su homosexualidad

Parte de los retos asumidos por Cook en su gestión han sido los temas de inclusión. En el caso del asesinato de George Floyd en 2020, Apple tomó participación contra la discriminación, mientras que se mantenía como una de las marcas emblemáticas en soporte a las comunidades LGBTQ.

Kara Swisher: Usted decidió “salir del closet” en 2014 en un artículo de Bloomberg. Y es el primer CEO abiertamente gay de una empresa de Fortune 500. ¿Siente la necesidad de ser una voz aún más fuerte ahora o un líder más prominente en esta área? Usted se asoció con la organización sin fines de lucro Encircle para donar un millón de dólares. De hecho, se desempeña como copresidente honorario.

Tim Cook: La forma en que miré esto fue que quería decir mi verdad porque vi a niños luchando con quiénes eran y tal vez siendo repudiados por sus familias, tal vez siendo acosados, un conjunto de hechos horribles, por así decirlo. Y sentí que salir y decir mi verdad ayudaría a mostrarles que había una luz al final del túnel; que podían levantarse y hacer cosas increíbles en la vida, que no estaban limitados de alguna manera porque eran parte de la comunidad LGBTQ. Y siento que, bueno, lo logré para varias personas; y lo sé porque he recibido tantas notas diferentes y personas que se acercan a mí con el tiempo. Y me siento muy bien por eso. No siento que eso sea todo lo que necesito hacer. Creo que a quien se le da mucho, se le exige mucho. Y entonces voy a continuar. Encircle es un gran ejemplo.