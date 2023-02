Los hermanos de esta familia Vivobook Pro 16X empiezan en precios desde los 3000 soles. | Fuente: RPP Noticias

He sido un fanático de la PC desde hace años, pero siempre me he inclinado hacia las computadoras estacionarias o desktop que ante las laptops, a las cuales las veía más como una inversión no compatible con mi ritmo de vida.

Sin embargo, las necesidades cambian y el inminente fin de la pandemia y regreso a la cotidianidad me está obligando a repensar en mis objetivos. Aquí ingresa este nuevo dispositivo en reseña, el ASUS Vivobook Pro 16X OLED, una laptop compacta que ha llegado en calidad de préstamo para explorar sus características. Estamos ante un modelo simpático: ¿también cumplirá en el día a día con tareas, trabajos y partidas por jugar?

La pantalla de la laptop es una de las mejores del segmento. | Fuente: RPP Noticias

Especificaciones de la ASUS Vivobook Pro 16X OLED

Procesador: Intel Core i7-11370H @3.30GHz

GPU: NVIDIA RTX 3050

RAM: 16GB (expandible hasta 32)

Almacenamiento interno: 512GB SSD

Diseño

La laptop es elegante, gobernada por un diseño con un chasis metálico gris que no solo le brinda limpieza, sino que le otorga una figura sólida y resistente.

En la parte frontal o tapa solo llevamos un detalle en relieve: el modelo y los lemas de la marca para los más curiosos.

Con luz se puede apreciar los mensajes del relieve de la laptop. | Fuente: RPP Noticias

El panel que gobierna el ASUS Vivobook Pro 16X OLED. | Fuente: RPP Noticias

La distribución de laterales es cómoda, con dos puertos USB al lado izquierdo, además de los marcadores de encendido y de marca. Por el lado derecho, tenemos el conector para la corriente, un puerto USB extra, el puerto HDMI, un puerto USB-C conveniente, un lector de tarjeta SD y un jack para micrófono, una selección necesaria para multipropósitos.

Los puertos del lateral derecho de la laptop. | Fuente: RPP Noticias

Ya en el teclado contamos con una distribución casi estándar, pero con el también siempre indispensable teclado numérico. Hay un cambio de colores entre los grises claros para determinar algunos bloques, pero los que se llevan inmediatamente la atención son la tecla ESC (con un naranja fosforescente que no pasa desapercibido) y el botón de encendido, el cual está recubierto por los lados con un metal elegante que le brinda sofisticación.

El botón Esc. | Fuente: RPP Noticias

El llamado DialPad es gigante y brinda comodidad de uso en el caso de no contar con un ratón. Además, mantiene funciones aplicables con programas de diseño de Adobe que seguro veremos más adelante.

Y sin olvidarnos, la pantalla es una OLED de pulgadas, enmarcada con un borde negro que mantiene también la marca en su parte central. En la parte superior de ella, una cámara web con una tapa deslizante para privacidad completa el diseño.

La pantalla de la ASUS Vivobook Pro 16X OLED. | Fuente: RPP Noticias

El peso también es el correcto, con dos kilos que no se sienten pesados en la mano.

Estamos ante una laptop que da la impresión de ser sólida, mantiene su cuota elegante y colores neutros para el usuario.

Las salidas de aire del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Máximo doblaje en la laptop. | Fuente: RPP Noticias

Rendimiento



En el lado del desempeño, el ASUS Vivobook Pro 16X OLED se ha desenvuelto de manera versátil en todas las facetas que esperaríamos de una laptop.

Primero, la he puesto a trabajar cada día en el que estuvo en mi poder con funciones de Office, CMS (sistema publicador con el que estoy subiendo esta misma nota a RPP), redes sociales y su buena cuota de música a la vez. Ha sido satisfactorio poder hacerlo, con mucha fluidez entre apps, navegadores y más, y con cero calentamiento.

Había olvidado ya lo que era ver televisión y estar en la PC al mismo tiempo. | Fuente: RPP Noticias

Pero donde vimos más el poder de esta computadora fue en los juegos.

Hemos ejecutado Fortnite y GTA V en esta computadora y hemos podido ejecutarlas en configuraciones medias / alta a una tasa de fotogramas constante. Esto se debe a que, además de la potencia propia del procesador, contamos con una tarjeta de video dedicada como es el RTX 3050 de NVIDIA. Esta tarjeta estará presente en muchos modelos de laptops del rango de precio. Su potencia quizás vaya por debajo de sus hermanas como la 3060 para arriba, pero va bien con los juegos más jugados, valga la redundancia, de esta época.

Jugando Fortnite en el ASUS Vivobook Pro 16X OLED. | Fuente: RPP Noticias

Todo esto se ve reflejado en su pantalla, la cual mantiene un buen brillo tanto en luz como en oscuridad y porque sobresale por los colores que entrega al usuario espectador. Para la multimedia, acompañar un video o película con el sonido potenciado por harman/kardon hace que sea una experiencia única.

4 horas de pantalla activa en mi última sesión con la laptop. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto a detalles, tengamos presente que el equipo tiene un botón de encendido que también funciona como sensor de huellas digital, para mayor privacidad.

En el touch pad, contamos con una área más delicada que está dedicada a los programas de diseño. Al pasar tu dedo verás reflejado una mayor precisión en las líneas de tiempo de programas como Photoshop y Premiere, con los que ASUS mantiene un acuerdo.

Pero también podrás usarlo en otros lados como en YouTube, donde la herramienta te permite abrir el menú de ajustes de videos y adelantar el video, cambiar el tamaño de los subtítulos o hasta aumentar la velocidad de las imágenes.

El DialPad de la laptop funcionando para YouTube. | Fuente: RPP Noticias

Otro detalle extra está en la cámara web que mantiene en el marco de la pantalla. No es el de mejor calidad, pero cumple su función a cabalidad. Además, le añade un pestillo para privacidad que sabremos que será bien valorado por estudiantes o colegiales.

La webcam del ASUS Vivobook Pro 16X OLED. | Fuente: RPP Noticias

¿Vale la pena el ASUS Vivobook Pro 16X OLED?

ASUS y NVIDIA traen una laptop que puede adaptarse a los gustos del usuario, desde el más básico hasta uno en el que la creatividad y el entretenimiento apremie.

Por fortuna, además de trabajar y estudiar, podrás jugar de manera fluida, por lo que te ofrece el combo perfecto para usuarios jóvenes que busquen esta versatilidad.

Eso sí, uno de los puntos más complicados es el precio. En Perú podremos conseguirlo a un costo de S/ 7,699, una cifra alta que podría dividir las opiniones. Pese al corto tiempo de uso, me he sentido a gusto con el equipo, por lo que, si está en tus posibilidades, ve por esta computadora. En caso contrario, puedes ver opciones con otro procesador como el AMD Ryzen 5 a S/ 4,399.