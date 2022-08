El servicio funciona como un paso de autenticación para usuarios. | Fuente: Authy

Twilio, la empresa propietaria del popular servicio de autenticación de dos factores Authy, ha revelado que ha sufrido una filtración de datos.

Un anuncio publicado en su sitio web afirma que algunos de sus empleados fueron víctimas de un ataque de phishing.

Hackeo a Twilio

Según el informe, los hackers enviaron algunos mensajes de texto a los empleados actuales y anteriores de la empresa.

El mensaje que se originó en los EE. UU., fue falsificado como enviado desde el departamento de tecnología de Twilio, y pedía a los usuarios que actualizaran sus contraseñas. Un enlace, que acompañaba a los textos, dirigía a los usuarios a direcciones URL controladas por los delincuentes, quienes luego robaban las credenciales para acceder a algunos de los sistemas internos de la empresa.

La parte preocupante es que los atacantes pudieron acceder a ciertos datos de los clientes. Twilio está investigando el ataque y notificará a los clientes que se vieron afectados por la violación de datos. La empresa ya revocó el acceso a las cuentas comprometidas. Además, señala que trabajó con los operadores de EE. UU. para cerrar las amenazas y eliminó las cuentas pertenecientes a los atacantes en los proveedores de alojamiento que se utilizaron para la violación.

No se sabe el alcance del ataque

Twilio posee varios productos y servicios, Authy es solo uno de ellos, y es probablemente el más popular de todos. El ataque levanta sospechas sobre el servicio, pero, hasta el momento, la compañía señala que "no hay evidencia de que se haya accedido a las contraseñas de los clientes, tokens de autenticación o claves API sin autorización".

Cabe recordar que Authy utiliza un PIN de seguridad (código de acceso) que actúa como clave criptográfica para proteger los datos (token de cuenta para la autenticación de dos factores) en el dispositivo del usuario.

"Nuestro equipo de seguridad de la información ha estado trabajando diligentemente para compartir detalles sobre el ataque con los clientes afectados. Si Twilio no se ha puesto en contacto con un cliente, significa que no hay evidencia de que su cuenta haya sido afectada por este ataque. Nuestra investigación aún está en curso, y si identificamos a otros clientes que se vieron afectados, nuestro equipo de seguridad de la información se comunicará con ellos directamente. Debido a la naturaleza sensible y en curso de la investigación, no proporcionaremos más detalles públicamente", refiere la empresa.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.