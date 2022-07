El disco duro que almacena la clave de acceso a una cuenta con aproximadamente 8000 Bitcoins sería recuperado por perros robots de Boston Dynamics. | Fuente: Boston Dynamics

Un enorme botín de criptomonedas es el objetivo a recuperar por un equipo de perros robots de la empresa Boston Dynamics. James Howells, antiguo profesional de la industria tecnológica en Gales, lleva años tratando de encontrar un viejo disco duro en el que se aloja la clave de acceso a una cuenta con aproximadamente 8000 Bitcoins, lo cual equivale a cerca de unos US$178 millones en la actualidad, y estaría muy cerca de lograrlo gracias a estas máquinas.

En una entrevista concedida a Insider el pasado domingo, 24 de julio, Howells afirmó tener un plan infalible para obtener de vuelta la unidad de almacenamiento que desechó hace 9 años. Lo que busca es comprar dos unidades Spot que usará como centro de toda su operación. El ingeniero informático invertirá unos US$11 millones en robots, equipo de excavación, cámaras de circuito cerrado de televisión y otros elementos más para recuperar este dispositivo.

Según lo que mencionó durante la conversación, Howells se ha asociado con dos socios capitalistas -Hanspeter Jaberg y Karl Wendeborn- para hacer posible este plan. Usando a los perros robóticos, el ingeniero y su equipo excavarán 110 mil toneladas de basura recogida desde que desechó su disco duro allá por 2013.

El plan para recuperar 8000 Bitcoins

Utilizando enorme inversión provista por sus negocios con criptomonedas y el apoyo económico de sus socios, Howells busca utilizar este dinero para construir unas instalaciones cercanas al vertedero de Newport en Gales, Reino Unido. De este modo, con la mano de obra humana y un sistema de inteligencia artificial desarrollado por expertos, podría desenterrar el disco duro con clave a una fortuna.

Los perros robot Spot de Boston Dynamics -valorizados en US$75.410 cada uno- serían los instrumentos directos para realizar la excavación y, armados con las cámaras de seguridad, escanearían el suelo hasta detectar su objetivo.

Un obstáculo entre Howells y el botín de 8000 Bitcoins

No obstante, Howells y su equipo se enfrentan a un enorme desafío en su camino ya que el Ayuntamiento de Newport no permite su acceso al vertedero. El ingeniero viene negociando esta operación desde 2014 pero las autoridades locales no dan su brazo a torcer debido a que la excavación de las toneladas de basura en el vertedero tendría efectos nocivos en el medio ambiente como la liberación de metano u otros materiales peligrosos.

La zona que Howells quiere excavar ya está cubierta de tierra y hierba, por lo que deberá desenterrar una gran cantidad de desechos hasta dar con el paradero de su disco duro. Incluso si prometió ceder hasta el 25% de las ganancias que generen los 8000 Bitcoins, un portavoz del Gobierno dijo que nada de lo que pueda decir o hacer convencerá a las autoridades de respaldarlo.

Howells señaló en su entrevista que este sería su último intento por recuperar su preciado disco duro y, de no acceder, llevaría al Ayuntamiento de Newport a los tribunales.

James Howells llevará al Ayuntamiento de Newport a los tribunales si no le conceden el permiso para ejecutar su plan. | Fuente: Wales News | Fotógrafo: Darren Britton

