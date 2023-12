El New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por entrenar a ChatGPT con contenido bajo derecho de autor

En un movimiento histórico, The New York Times ha presentado una extensa demanda por infracción de derechos de autor contra OpenAI y Microsoft, lo que marca una escalada significativa en las batallas legales en curso que rodean el uso no autorizado de contenido publicado para entrenar tecnologías de inteligencia artificial. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan, posiciona al Times como el primer gran medio de comunicación estadounidense en tomar acciones legales contra los creadores de ChatGPT y otras plataformas de IA prominentes. Alega que millones de artículos del Times se utilizaron para entrenar chatbots automatizados, creando entidades de IA que ahora compiten directamente con el reconocido medio de noticias como fuente de información confiable.

El punto crucial de la demanda gira en torno a los problemas de derechos de autor asociados con las obras escritas de The New York Times. Si bien la demanda no especifica una demanda monetaria exacta, responsabiliza enfáticamente a los acusados, OpenAI y Microsoft, por "miles de millones de dólares en daños legales y reales" relacionados con lo que considera como la "copia y uso ilegales de las obras de valor único del Times".

Además, The Times exige la destrucción inmediata de cualquier modelo de chatbot y datos de entrenamiento que aprovechen material protegido por derechos de autor de sus archivos, subrayando la gravedad de la supuesta infracción.

OpenAI y Microsoft no han emitido comentarios o respuestas inmediatas a la acción legal.

¿En qué podría acabar este conflicto?

La batalla legal, de continuar, podría tener profundas implicaciones para la industria de las noticias y poner a prueba los contornos legales en evolución de las tecnologías de IA generativa. Estas tecnologías, conocidas por su capacidad para crear texto, imágenes y otro contenido después de aprender de conjuntos de datos extensos, están a la vanguardia de la innovación tecnológica.

The New York Times, una figura prominente en el panorama de los medios, ha construido un modelo de negocio exitoso en torno al periodismo en línea. Sin embargo, la migración de lectores a Internet ha impactado significativamente a muchos periódicos y revistas. Al mismo tiempo, las empresas de tecnología de IA como OpenAI están atrayendo una financiación sustancial, con OpenAI solo valorada en más de $80 mil millones y Microsoft invirtiendo $13 mil millones en la empresa.

La demanda acusa a OpenAI y Microsoft de intentar "beneficiarse indebidamente" de la importante inversión del Times en periodismo. Afirma que los acusados utilizaron el contenido del Times sin pago para crear productos que no solo lo sustituyen, sino que también desvían a la audiencia de él.

La disputa legal refleja preocupaciones más amplias en las industrias creativas sobre el uso sin compensación de la propiedad intelectual por parte de los sistemas de IA. Con su capacidad para imitar el lenguaje natural y generar respuestas escritas sofisticadas, se ha acusado a los sistemas de IA de ingerir material protegido por derechos de autor sin la debida autorización.

IA y derechos de autor: las rtazones de una demanda

El panorama legal en torno al uso de material protegido por derechos de autor por parte de la IA ha estado evolucionando, con casos notables como la actriz Sarah Silverman demandando a Meta y OpenAI por "ingerir" sus memorias como texto de entrenamiento. Autores como Jonathan Franzen y John Grisham también han expresado preocupaciones sobre la absorción de sus obras por los sistemas de IA.

La demanda presentada por The Times parece seguir un colapso en las negociaciones que involucran a la organización de medios, Microsoft y OpenAI. Según la denuncia, The Times se acercó a las dos entidades en abril para abordar las preocupaciones sobre el uso de su propiedad intelectual, buscando una resolución amistosa. Sin embargo, según los informes, estas conversaciones llegaron a un punto muerto.

The Times, en su denuncia, enfatiza el papel de ChatGPT y otros sistemas de IA como posibles competidores en el negocio de las noticias. Cuando se les pregunta sobre eventos actuales u otros temas de actualidad, estos chatbots pueden generar respuestas que se basan en el periodismo pasado del Times. La preocupación es que los lectores puedan estar satisfechos con la respuesta de un chatbot, lo que reduce el tráfico web al sitio web del Times y afecta los ingresos por publicidad y suscripción.

La denuncia cita casos en los que los chatbots proporcionaron a los usuarios extractos textuales de artículos del Times, material que normalmente requeriría una suscripción paga. Sugiere que OpenAI y Microsoft se enfocaron particularmente en usar el periodismo del Times en la capacitación de sus programas de IA debido a la confiabilidad y precisión percibida del material.

Los medios de comunicación han estado navegando por las implicaciones legales y financieras del aumento de la IA generativa. Algunos, como The Associated Press, han llegado a acuerdos de licencia con empresas de IA, mientras que otros, como The New York Times, optan por

La batalla legal entre The New York Times, OpenAI y Microsoft está preparada para dar forma al futuro del uso de la IA en el periodismo y más allá. Subraya el delicado equilibrio entre el avance tecnológico, los derechos de propiedad intelectual y las dinámicas cambiantes del consumo de medios. A medida que se desarrolle la demanda, sin duda sentará precedentes y ofrecerá información sobre las implicaciones legales de la intersección entre los medios tradicionales y las tecnologías de IA de vanguardia.