¿Quieres un trabajo de medio tiempo en línea?: Cómo funciona la estafa de Google Maps que se propaga por WhatsApp

Recientemente un gran número de personas en Perú está recibiendo una alarmante cantidad de mensajes de WhatsApp de números del extranjero ofreciéndoles un ‘trabajo de medio tiempo’ con un solo clic. ¿Cuál es la misión? Realizar una serie de tareas diarias que involucran crear reseñas falsas a través de Google Maps.

Para poder generar el interés de las personas, proponen pagos rápidos y fáciles con solo un par de pasos. Por realizar las primeras reseñas, te pueden pagar entre 10 y 20 soles por tareas que solo te tomarán máximo 10 minutos de tu tiempo. Al mes, te prometen hasta 1000 soles con comodidad. Pero cuidado: solo es el gancho para una estafa más compleja que pasaremos a describir a continuación.

El caso más común: las reseñas falsas de Google Maps

A tu cuenta de WhatsApp te llegará un mensaje de un número del extranjero, lo que será fácilmente reconocible por el código que se anticipa (el de Perú es +51): en mi caso, la mayoría llega de Estados Unidos o de países de Asia como Vietnam o de África como Tanzania.

El trato es amigable y siempre se presentan con nombres muy distintos a los comunes en Perú y en representación de empresas del extranjero (gran parte de ellas son de habla inglesa, lo que evita que los usuarios consulten por su procedencia o veracidad. Ej: Play Group o Jives Media). Otros ni se esfuerzan: se presentan como miembros “de la tienda online Google Maps”.

Así inician las conversaciones en WhatsApp. Fuente: WhatsApp

Allí empiezan a tratar de convencerte de su negocio.

“Nuestra empresa busca a un usuario de redes sociales para un puesto de trabajo a tiempo parcial que no interferirá con su trabajo actual”, escriben en el mensaje. “No se requieren cargos para comenzar y comienza con un buen salario. Su trabajo es bastante simple”.

Tratan de no presionarte, ya que te preguntan si pueden seguir explicándote el proceso.

“Tu función es hacer clic en la calificación de Google Maps, para que nuestros influencers aumenten la reputación del negocio y luego te pagamos”, prosiguen. “Nuestro requisito es que debes saber cómo calificar páginas en el mapa de Google y su edad debe ser mayor de 20 años”.

Tras confirmar tu interés, estas cuentas, en su mayoría bots, empiezan a contarte de las primeras tareas y sus recompensas. “Le sugiero que pruebe nuestra tarea de demostración en la que puede obtener 10 soles y, si aún no lo cree, puede abandonarlo”.

¿Cuál es la prueba? Reseñar falsamente un local. Leyendo por internet, un gran número de estas cuentas envían enlaces de hospedajes en la selva peruana. En este ejemplo, se nos entregó la dirección de un llamado Hospedaje Los Incas.

Conversamos con el señor Juan Carlos Celis, dueño del hospedaje, quien nos confirmó no tener ninguna relación con este tipo de mensajes. Asegura que se informó del caso desde hace aproximadamente un mes, cuando empezaron a llegar una gran cantidad de reseñas falsas a su local.

“Al principio enviaban de 10 a 15 opiniones. Algunas veces llegaban a 50. Por fortuna, han ido disminuyendo”, confirma a RPP Noticias. Sus primeros pasos para contrarrestar este actuar fue denunciar ante Google las falsas imágenes que colocaban del negocio. La gigante tecnológica ha podido eliminar gran parte de estas fotografías.

El señor asegura que no puede denunciar el caso debido ante las autoridades porque los policías en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, no tienen la especialización para proceder con el tema.

“Esto interfiere con nuestro trabajo. Ponen opiniones falsas fuera de lugar. Por ejemplo, ponen que es ‘hospedaje frente al mar’. No estamos ubicados frente al mar ni en la Costa, estamos en la Selva. Nos perjudican porque interfieren con la realidad”, nos advierte.

Whatsapp WhatsApp reseñas falsas

Las respuestas ante las dudas genuinas de los usuarios son respondidas de forma genérica. Al consultar sobre el origen del dinero, se nos respondía que “nuestra empresa (Play Group) trabaja con diferentes empresas como restaurantes, hoteles, parques y diferentes lugares. Promovemos su negocio en línea a través de la clasificación de mapas de Google (Google Maps traducido)”.

En ningún momento te señalan cómo obtienen el número telefónico.

Una vez realizada la tarea, deberás enviar una captura de pantalla con el proceso.

Caso 2: Suscribirse y dar like a videos de YouTube

Antes de pasar al método en el que las cuentas te pagan por tus tareas, pasemos a la segunda forma de engaño por WhatsApp: suscribirte y dar like a contenido en YouTube.

En este caso, los primeros pasos son similares al de Google Maps, con el mismo proceder y la presentación como altos gerentes de empresas de marketing internacionales.

En lo que cambia es la tarea que se realizará: es dar me gusta y seguir a los comerciantes de YouTube afiliados. Por semana, “ofrecen hasta 1000 soles” como recompensa.

Los videos son muy aleatorios. En mi caso, recibí un video del canal ‘Voice of America’ con un video con 31 mil reproducciones. Actualmente, lleva más de 2.5 millones de suscriptores y solo ese video cuenta con 8.5 mil me gusta. Claramente no es un video que necesite este tipo de acciones para surgir.

El momento de la estafa: recibir el dinero

Lo caótico empieza cuando se realizan las tareas. Allí hay varios caminos hacia la estafa.

En mi caso, dos anunciantes me bloquearon tras reseñar positivamente hospedajes en Google Maps.

Otro fue más sospechoso. Tras suscribirme a los canales de YouTube, se me preguntó si tenía cuenta de Telegram. Se me compartió un nombre de usuario de la supuesta recepcionista de la empresa, a la que debía darle un código que verificaba que mi trabajo estaba realizado.

Esta mujer, con nombre de usuario Little Princess y con fotografías en la que simulaba ser modelo, me aceptó “finalmente para trabajar con ellos”.

“Con el fin de facilitar futuros contactos laborales y liquidación de salarios, ahora debes completar el siguiente formulario de solicitud de admisión”, se lee en el mensaje. ¿Cuáles eran los datos que se me pedían? Nombres completos, edad, profesión y los datos de la cuenta bancaria que iba a ceder.

Como tal, con dichos datos no iban a poder acceder a mi cuenta para robarme dinero, pero preferí dejar el ejemplo allí. Sin embargo, esto no queda acá.

India es el país con más números de estafa de esta modalidad. Si decides brindar tus datos, sí recibes el pago prometido, pero se te invita a un grupo de Telegram para empezar con las tareas mayores. Aquí empieza lo turbio. Aunque las tareas siguen siendo similares, el mecanismo para participar es diferente: ahora se te pide que pagues un cierto monto de dinero para acceder a estas recompensas.

Con el pago de las primeras tareas y la devolución de dinero de las primeras inversiones, los estafadores ya generaron cierta confianza en los usuarios que cayeron en este punto. Lastimosamente, con el monto cada vez creciendo, la esperanza deja de existir: ya no te devolverán el dinero y se te exigirá cada vez inversiones más grandes para volver a ver dichos montos. Este modelo no es único de esta estafa, sino que es típica de pirámides y esquemas ponzi.

En el caso de las reseñas, existe un caso aún más grave. Se pide crear una cuenta en una app para poder proceder con los pagos. Aquí, además de nuestros datos personales, se nos pedirá incluso poner datos de nuestra tarjeta de ahorros. Grave error proseguir: solo instalar puede ser perjudicial para toda nuestra información guardada en el teléfono.

¿Qué podemos hacer?

Claramente los estafadores recurren a una gran cantidad de engaños para sus delitos.

Suplantan la identidad de personas reales y de compañías verdaderas para que el usuario piense que es una oferta real.

Utilizan Telegram para brindar la menor cantidad de datos que pueda servir para rastrearlos. Por ejemplo, las recepcionistas que atienden los pagos o los miembros de las comunidades usan nombres genéricos para su identificación.

Como dice un refrán popular: Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente sea falso. Ante la llegada de estos mensajes, lo mejor es no contestar y bloquear los números de procedencia. También es útil compartir el dato con las personas mayores, quienes suelen tener menor conocimiento sobre estas estafas.

De todas forman, quedan muchas preguntas aún sin responder: ¿Exactamente cómo consiguieron tu número? ¿Cómo te eligieron? ¿Son humanos o bots? ¿De donde proceden los estafadores?

En el caso de que hayas caído en estos engaños, puedes denunciar el delito informático en cualquier comisaría del país, así como también en la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (942 440 729 – divindat.servicioguardia@policia.gob.pe).