Las multifunción de Canon bajo la mira. | Fuente: Unsplash

Canon, una de las marcas de impresoras más conocidas a nivel global, enfrenta una demanda por reducir las funciones de un equipo multifunción si no tiene tinta.

La demanda, presentada en una corte de Nueva York, viene de un hombre junto a otros cien usuarios que no podían utilizar el escáner de modelos Pixma MG6320, entre otros, si no tenían tinta cargada.

Por supuesto, sabemos que un escáner puede funcionar perfectamente sin importar si una multifunción tiene tinta o no.

La demanda contra Canon

En las pruebas de la demanda, se muestran publicaciones en los foros oficiales de Canon.

“Una tinta vacía y no puedo escanear”, indica la petición de un usuario que buscaba una manera de utilizar el escáner. La respuesta de Canon en el foro fue: “La (modelo de impresora) tiene que tener todos sus tanques instalados para usar sus funciones. Reemplazar el tanque de tinta vació con uno nuevo resolverá este problema. No hay otra manera”, asgura la respuesta de un experto de producto.

La caja del producto Canon. | Fuente: Demanda contra Canon

Otra prueba es la foto de la caja del producto (una PIXMA MG2522), donde se indican tres funciones separadas: impresión, copia y escaneo.

La demanda muestra la interacción de un usuario con el foro oficial de Canon. | Fuente: Demanda contra Canon

La demanda pide al menos US$ 5 millones en indemnización a los afectados, dueños de 21 modelos de impresoras, que consideran que Canon no especificó que necesitarían tinta para usar funciones que no tienen nada que ver con realizar impresiones.