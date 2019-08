Donald Trump dice que no quiere saber nada con Huawei. | Fuente: Composición: RPP

A pesar de que se espera que la administración de Donald Trump extienda la prórroga que permite que Huawei mantenga relaciones comerciales con compañías estadounidenses como Google, el presidente de EE.UU. expresó estar en contra con hacer negocios con la compañía china.



“En este momento, parece que no vamos a hacer negocios (con Huawei). No quiero hacer negocios porque se trata de una amenaza a la seguridad nacional”, dijo Trump el domingo al abordar el avión presidencial Air Force One.

De aplicar la prórroga, Estados Unidos permitiría que Huawei siga comprando patentes y componentes estadounidenses a las empresas con las que tenía acuerdos comerciales, entre las que figuran nombres como Google, Intel, Qualcomm, Microsoft y otras importantes compañías del rubro “tecnología”.

Por ahora, Harmony OS se está limitando a televisores. Sin embargo, el sistema operativo es multidispositivo y modular. | Fuente: Honor

El “drama” comenzó en mayo, cuando se anunció el bloqueo a Huawei. Luego de predecir también un golpe en empresas estadounidenses, el Departamento de Comercio decidió aplazarlo hasta este 19 de agosto.

Ante el peligro de perder Android, Huawei aceleró el desarrollo de su propio sistema operativo y presentó oficialmente Harmony OS la HDC 2019.

“Podemos hacerlo (dejar Android) en cualquier momento, pero le damos prioridad al sistema de Google por el bien del ecosistema… Migrar no es tan difícil. Es muy simple. Podemos hacerlo en uno o dos días”, aseguró Richard Yu, CEO de la división de consumo de la compañía.