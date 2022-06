Apple presentó recientemente sus nuevas MacBook Pro con el chip M2. | Fuente: Apple

Las nuevas MacBook Pro de Apple con los procesadores M2 significan un interesante salto en rendimiento: hasta un 18% más de potencia, según las cifras compartidas por la compañía. Sin embargo, hay una desventaja al comprar el modelo base.

MacBook Pro con M2: ¿Por qué no comprar el modelo base?

El canal de YouTube Created Tech revisó una MacBook Pro M2 con 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM, la configuración base que Apple vende, y encontró un problema.

Las velocidades de lectura y escritura en el almacenamiento en este modelo son menores que las encontradas en la ya sustituida MacBook Pro con M1.

La MacBook Pro M1 logra velocidades de lectura que se acercan a 3,000 MB/s, la nueva MacBook Pro apenas roza los 1,500 MB/s.

Hay una clara diferencia en las velocidades de lectura y escritura. | Fuente: YouTube / Created Tech

¿Por qué la MacBook Pro M2 base tiene este problema?

Al abrir la nueva MacBook Pro, el youtuber encontró que Apple tan solo utiliza un chip soldado para el almacenamiento de 256 GB.

Todo parece ser producto de un cuello de botella. Curiosamente, la laptop tiene un espacio no ocupado para otra memoria soldada.

El culpable: el uso de un solo chip para el almacenamiento. | Fuente: YouTube / Created Tech

Lo más probable es que se deba a la actual escasez de chips, por lo que resultaba más práctico instalar solo uno.

¿Cómo afecta al usuario este problema?

Posiblemente si tienes un modelo base con 8GB de RAM, llegarás a ocuparla bastante rápido, especialmente si eres un usuario que compró un modelo “Pro”.

Mac OS utiliza Swap Memory para ayudarte en estas tareas, tomando “prestado” el almacenamiento.

Claramente, también la transferencia de archivos no tendrá la misma velocidad.

Hay una clara solución que le gusta a Apple: no compres el modelo base de US$ 1,299 y opta por uno con al menos 512GB de almacenamiento por US$ 200 más.