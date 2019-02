Empleado realizó varios retiros en cajeros automáticos, aprovechando la medianoche. | Fuente: Morguefile

Un programador de un banco chino Huaxia de Beijing llegó a retirar siete millones de yuan (US$ 1.03 millones) en efectivo de los cajeros automáticos de la entidad financiera sin que nadie se dé cuenta.

Qin Qisheng (43 años) encontró un error en el sistema del banco que hacía que no se graben las transacciones hechas a la medianoche en los cajeros automáticos y lo aprovechó. En noviembre de 2016, modificó el sistema del banco para evitar que se activen alarmas cuando ocurría este error.

En enero de 2018 empezó el desfalco. Realizó numerosos retiros de dinero que iban desde 5,000 yuan (US$ 740) y 20 mil yuan (US$ 2,965) de una cuenta falsa que el banco usaba para probar el sistema.

Cuando fue atrapado en 2018, el programador ya había retirado poco más de un millón de dólares, dinero que dividió entre inversiones y su cuenta de ahorros.

El banco reparó el error y ofreció no presentar cargos contra Qisheng, quien dijo que solo estaba probando fallas en la seguridad de la entidad, si devolvía el dinero. Lamentablemente, las autoridades chinas no fueron tan generosas y lo sentenciaron a 10 años y medio en la cárcel, además de una multa de 11 mil yuan (US$ 1,600).