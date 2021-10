Las armas hipersónicas son de capacidad nuclear. | Fuente: AFP

El gobierno de Estados Unidos confirmó que está en busca de tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esta materia, tras las informaciones aparecidas en medios que indican que Pekín probó un misil de este tipo en agosto pasado.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que su país está trabajando para lograr "capacidades hipersónicas".

"Es algo tangible y estamos trabajando para ser capaces de desarrollar esta capacidad", dijo Kirby, que no quiso adentrarse en detalles sobre el tema.

Gran avance chino

Según el diario británico Financial Times, China probó en agosto un misil hipersónico con capacidad nuclear.

El rotativo, que citó a fuentes cercanas a la prueba, explicó que China lanzó en agosto un misil con capacidad nuclear que dio la vuelta a la Tierra en órbita baja "sorprendiendo a los servicios de inteligencia estadounidenses".

Más tarde, Pekín negó haber probado un misil de ese tipo con capacidad nuclear y aseguró que se trataron de "pruebas rutinarias" para verificar tecnologías de reutilización aeroespacial.

Sin embargo, en una entrevista a Bloomberg TV el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, corroboró este miércoles que China probó recientemente un arma hipersónica, en lo que está cerca de convertirse en un "momento Sputnik", en referencia al inicio de la carrera espacial entre Washington y Moscú cuando Rusia lanzó su primer satélite artificial en 1957.

A este respecto fue preguntada hoy la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien apuntó en una rueda de prensa que lo que ha hecho Milley ha sido expresar las "preocupaciones" que tiene Estados Unidos sobre los esfuerzos de modernización de China en el ámbito castrense.

Kirby subrayó que EE. UU. no es ajeno a la tecnología hipersónica: "no es algo en lo que no hayamos estado pensando".

Y matizó que al mismo tiempo que busca poseer este tipo de avance EE. UU. quiere mejorar sus "capacidades defensivas".

Recordó que el país. está "inquieto" ante los avances castrenses de China, que, destacó, van emparejados con una política de exteriores y de defensa que "intimida y ejerce coerción sobre sus naciones vecinas".

A ese respecto, Kirby agregó que "el Indopacífico sigue siendo un objetivo clave de seguridad nacional".

Actualmente Estados Unidos se encuentra enfrascado en una carrera armamentística con China y Rusia en el campo de las armas hipersónicas, que por su velocidad son más difíciles de detectar por los sistemas de defensa de misiles.

Con información de EFE

