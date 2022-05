Fundador de TerraUSD quiere utilizar las bases de su fallida criptomoneda para crear una nueva. | Fuente: Flickr

Do Kwon ha presentado un nuevo "plan de reactivación" para el ecosistema Terra, después de que su moneda estable y su token hermano, LUNA, fueran parte de una de las caídas más grandes en el mercado de las criptomonedas.

El empresario solicitó una bifurcación dura de la cadena de bloques Terra existente, lo que implicaría deshacerse por completo de la fallida stablecoin TerraUSD y crear una nueva cadena de propiedad de la comunidad.

En una publicación de blog, Kwon sugirió que la antigua cadena podría renombrarse como "Terra Classic", mientras que el token fallido pasaría a llamarse "Luna Classic" (LUNC). Así mismo, la nueva cadena adoptaría el nombre de Terra y su token nativo tomaría el nombre de LUNA.

"La falla de la vinculación de $UST es el momento de pirateo de DAO de Terra: una oportunidad de resurgir de las cenizas", dijo Kwon en aparente referencia a la bifurcación dura de Ethereum después del hackeo de 2016 del grupo de hacker criptográficos The DAO. "Vale la pena preservar el ecosistema Terra y su comunidad", agregó el cofundador de Terraform Labs.

La moneda estable algorítmica TerraUSD perdió su paridad con el dólar y cayó hasta US$ 0,30, mientras que LUNA se hundió más del 97%. | Fuente: Unsplash

¿Es viable el nuevo plan de Kwon?

Según la propuesta, las personas que aún tengan LUNA en la cadena Classic existente obtendrán un airdrop del nuevo token LUNA, al igual que los desarrolladores de blockchain y los titulares de UST. Terraform Labs no recibirá ninguno de los mil millones de nuevos tokens distribuidos porque eliminará su billetera.

El lanzamiento aéreo continuará el 27 de mayo, siempre y cuando la propuesta obtenga luz verde en una votación que se espera que comience el miércoles.

En respuesta a esta propuesta, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, indicó en su cuenta de Twitter que bifurcar la cadena de bloques no funcionaría. "Opinión. NFA. Esto no funcionará. La bifurcación no le da ningún valor a la nueva bifurcación. Eso es una ilusión. No se pueden anular todas las transacciones después de una instantánea anterior, tanto dentro como fuera de la cadena (intercambios). ¿Dónde está todo el BTC que se suponía que se usaría como reserva?"

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.